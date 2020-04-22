Консультант: смотреть 14 серию онлайн (эфир от 22.04.2020)

22 апреля 2020 21:50 Юлия Крутиева
Консультант: смотреть 14 серию онлайн (эфир от 22.04.2020)
Консультант: смотреть 14 серию онлайн (эфир от 22.04.2020)
пресс-служба канала Украина

22 апреля на телеканале Украина и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 14 серию детективной мелодрамы «Консультант».

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Смотрите в 14 серии мелодрамы «Консультант»: следствие подозревает, что два убийства трансвеститов совершили скинхеды. Но допрос их главаря выводит на совершенно другую версию. Убийца все-таки связан с семьей убитого… Крылов получает распечатку звонков Ларисы и узнает, что она постоянно связывалась с сотрудником их управления. Неужели у них есть «крот»? И как все это связано с аварией, в которой погиб отец Крылова?

14 серию сериала «Консультант» смотрите в 22:00 на канале Украина и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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