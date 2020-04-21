Консультант: смотреть 12 серию онлайн (эфир от 21.04.2020)
21 апреля 2020 21:50
Консультант: смотреть 12 серию онлайн (эфир от 21.04.2020)
пресс-служба канала Украина
21 апреля на телеканале Украина и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 12 серию детективной мелодрамы «Консультант».
«Консультант»: Крылов узнает, что Лариса разыграла сцену с мнимым нападением на нее. Но бывшей жене удается легко оправдаться… Отношения Анны с сыном обостряются – он винит ее в том, что она лишила его родного отца… Крылов признается Анне, что не может без нее… Среди новых подозреваемых в убийстве женщины в парке – ее любовники. Но Крылов вычисляет, что настоящий убийца испытывал к жертве совсем другие чувства…
12 серию сериала «Консультант» смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.