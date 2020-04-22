Консультант: смотреть 13 серию онлайн (эфир от 22.04.2020)

22 апреля 2020 20:50 Юлия Крутиева
Консультант: смотреть 13 серию онлайн (эфир от 22.04.2020)
Консультант: смотреть 13 серию онлайн (эфир от 22.04.2020)
пресс-служба канала Украина

22 апреля на телеканале Украина и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 13 серию детективной мелодрамы «Консультант».

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Смотрите в 13 серии мелодрамы «Консультант»: Крылов узнает о гибели еще одного подозреваемого в деле об аварии. Он понимает, что круг сужается. Ему объявили войну… Анна узнает, что ее сын встречается с Голубевым. Она в ужасе… На пустыре найден труп мужчины в женском платье и парике. Кто мог расправиться с трансвеститом, который посещал элитный клуб? После разговора Крылова с одним из посетителей клуба происходит еще одно убийство…

13 серию сериала «Консультант» смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

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