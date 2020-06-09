Netflix провалился с новым фантастическим боевиком
Криминальный триллер с элементами фантастики Последние дни американской преступности получил нулевой рейтинг.
На сайте рецензий Rotten Tomatoes картина получила нулевой рейтинг свежести.
Отметим, что в основе сюжета фильма лежит будущее, в котором правительство смогло подавить криминальные импульсы у граждан. Несколько преступников решают совершить последнее преступление за несколько дней до введения новых технологий. Но не все идет по плану...
Напомним,
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