Netflix провалился с новым фантастическим боевиком

9 июня 2020 10:30 Алла Лысак
Netflix провалился с новым фантастическим боевиком
Netflix провалился с новым фантастическим боевиком
кадр из фильма

Криминальный триллер с элементами фантастики Последние дни американской преступности получил нулевой рейтинг.

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Фильм «Последние дни американской преступности» мог бы стать своеобразной заменой летних блокбастеров, которые пока невозможно посмотреть в кинотеатре. Однако встретили его и зрители, и критики очень прохладно.

На сайте рецензий Rotten Tomatoes картина получила нулевой рейтинг свежести. 

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Ситуация не меняется с пятницы, 5 июня, когда на стриминговом сервисе Netflix и состоялась долгожданная премьера картины.

Отметим, что в основе сюжета фильма лежит будущее, в котором правительство смогло подавить криминальные импульсы у граждан. Несколько преступников решают совершить последнее преступление за несколько дней до введения новых технологий. Но не все идет по плану...

Напомним,

 

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