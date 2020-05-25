Боевик Эвакуация с Крисом Хемсвортом стал самой успешной премьерой Netflix
Всего за 4 недели Эвакуацию посмотрели 90 миллионов зрителей!
Тайлер Рейк в исполнении голливудской звезды Криса Хемсворта соглашается вернуть домой 14-летнего сына наркобарона Ови.
Сценарий не является оригинальным, он основан на комиксе Ciudad Энди Паркса, Джо Руссо, Энтони Руссо, Фернандо Леона Гонсалеса и Эрика Скиллмана, который увидел свет в 2014 году. Главный герой комикса согласился спасти похищенную дочь наркобарона, а не сына, само действие происходит в Парагвае.
На сайте IMDb боевик получил рейтинг 6,8 из 10 на основе более 100 000 оценок, на Rotten Tomatos у премьеры 68% позитивных отзывов от критиков.
Напомним,