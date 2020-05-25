Боевик Эвакуация с Крисом Хемсвортом стал самой успешной премьерой Netflix

25 мая 2020 23:00 Алла Лысак
Боевик Эвакуация с Крисом Хемсвортом стал самой успешной премьерой Netflix
Боевик Эвакуация с Крисом Хемсвортом стал самой успешной премьерой Netflix
pixabay.com

Всего за 4 недели Эвакуацию посмотрели 90 миллионов зрителей!

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Сюжет картины «Эвакуация» разворачивается в столице Бангладеша Дакке. 

Тайлер Рейк в исполнении голливудской звезды Криса Хемсворта соглашается вернуть домой 14-летнего сына наркобарона Ови. 

Сценарий не является оригинальным, он основан на комиксе Ciudad Энди Паркса, Джо Руссо, Энтони Руссо, Фернандо Леона Гонсалеса и Эрика Скиллмана, который увидел свет в 2014 году. Главный герой комикса согласился спасти похищенную дочь наркобарона, а не сына, само действие происходит в Парагвае. 

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Фильм является режиссерским и весьма успешным дебютом для Сэма Харгрейва, известного в Голливуде каскадера. Некоторые опасные сцены из «Эвакуации» Сэм снимал сам, например, во время погони на автомобилях располагался на капоте машины. 

На сайте IMDb боевик получил рейтинг 6,8 из 10 на основе более 100 000 оценок, на Rotten Tomatos у премьеры 68% позитивных отзывов от критиков.

Напомним,

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