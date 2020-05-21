13 причин почему: смотреть трейлер онлайн
Булинг, насилие, суицид и даже убийство... Это далеко не полный перечень тем, которые поднимаются в скандальном шоу 13 причин почему.
Премьера сериала состоялась в 2017 году, с тех пор о его пагубном влиянии на детскую психику высказывались многочисленные психологи и родители. Создатели отмечали, что жестокость и откровенность необходимы для того, чтобы показать, каким может быть влияние одноклассников на человека.
Еще до того момента, как первая серия шоу стала доступной зрителям, мы знали, что сериал будет состоять из четырех сезонов. Потому что дети в Америке учатся в старшей школе четыре года. Мы хотели закончить выпускным.
Напомним,