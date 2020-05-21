13 причин почему: смотреть трейлер онлайн

21 мая 2020 23:00 Алла Лысак
13 причин почему: смотреть трейлер онлайн
Netflix опубликовал трейлер финального сезона сериала 13 причин почему
Netflix

Булинг, насилие, суицид и даже убийство... Это далеко не полный перечень тем, которые поднимаются в скандальном шоу 13 причин почему.

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Стриминговый сервис показал поклонникам двухминутный трейлер финального сезона сериала «13 причин почему». Шоу уже несколько лет подряд удерживает звание одного из самых скандальных продуктов Netflix

Премьера сериала состоялась в 2017 году, с тех пор о его пагубном влиянии на детскую психику высказывались многочисленные психологи и родители. Создатели отмечали, что жестокость и откровенность необходимы для того, чтобы показать, каким может быть влияние одноклассников на человека.

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Несмотря на популярность шоу, создатели окончательно поставили точку касательно слухов о возможном пятом сезоне:

Еще до того момента, как первая серия шоу стала доступной зрителям, мы знали, что сериал будет состоять из четырех сезонов. Потому что дети в Америке учатся в старшей школе четыре года. Мы хотели закончить выпускным.

Напомним,

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