Netflix назвал дату выхода финального сезона сериала 13 причин почему

12 мая 2020 23:00 Алла Лысак
Netflix назвал дату выхода финального сезона сериала 13 причин почему
Netflix назвал дату выхода финального сезона сериала 13 причин почему
кадр из сериала

Одна из самых популярных подростковых драм Netflix вернется на экраны с финальным сезоном уже 5 июня.

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Стриминговый сервис Netflix определился с датой показа четвертого и финального сезона сериала «13 причин почему» (13 Reasons Why).

Клей Дженсен и компания продолжат свои приключения в старшей школе Либерти уже 5 июня, сезон выйдет полностью.

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Первый трейлер предстоящего сезона раскрывает мало подробностей о сюжете премьеры, однако показывает трогательные кадры прощания с сериалом самых актеров. 

Отметим, что сериал «13 причин почему» выходит на Netflix с 31 марта 2017 года. Изначально создатели планировали выпустить лишь один сезон, не добавляя к событиям книжного оригинала дополнительные сюжетные линии.

Но громадный успех шоу заставил их пересмотреть свои планы. 

Напомним,

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