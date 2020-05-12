Netflix назвал дату выхода финального сезона сериала 13 причин почему
Одна из самых популярных подростковых драм Netflix вернется на экраны с финальным сезоном уже 5 июня.
Клей Дженсен и компания продолжат свои приключения в старшей школе Либерти уже 5 июня, сезон выйдет полностью.
Отметим, что сериал «13 причин почему» выходит на Netflix с 31 марта 2017 года. Изначально создатели планировали выпустить лишь один сезон, не добавляя к событиям книжного оригинала дополнительные сюжетные линии.
Но громадный успех шоу заставил их пересмотреть свои планы.
Напомним,