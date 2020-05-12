Netflix назвал дату выхода финального сезона сериала 13 причин почему

Одна из самых популярных подростковых драм Netflix вернется на экраны с финальным сезоном уже 5 июня.

Стриминговый сервис Netflix определился с датой показа четвертого и финального сезона сериала «13 причин почему» (13 Reasons Why).

Клей Дженсен и компания продолжат свои приключения в старшей школе Либерти уже 5 июня, сезон выйдет полностью.

Первый трейлер предстоящего сезона раскрывает мало подробностей о сюжете премьеры, однако показывает трогательные кадры прощания с сериалом самых актеров.

Отметим, что сериал «13 причин почему» выходит на Netflix с 31 марта 2017 года. Изначально создатели планировали выпустить лишь один сезон, не добавляя к событиям книжного оригинала дополнительные сюжетные линии.

Но громадный успех шоу заставил их пересмотреть свои планы.

Напомним,