Знаменитая Софи Лорен возвращается в большое кино и дебютирует на Netflix

20 февраля 2020 10:30 Алла Лысак
Знаменитая Софи Лорен возвращается в большое кино и дебютирует на Netflix
Софи Лорен возвращается в большое кино и дебютирует на Netflix
кадр из фильма

Стриминговая платформа Netflix анонсировала показ драмы «Вся жизнь впереди» режиссера Эдоардо Понти с Софи Лорен в главной роли!

Читайте такжеNetflix выпустил тизер «Очень странных дел», развеяв главную интригу сезона
Софи Лорен возвращается в большое кино и снова на экранах она появится в проекте стримингового гиганта Netflix.  

Как сообщает издание Variety, Netflix уже приобрел права на показ картины, режиссером которой выступил родной сын актрисы Эдоардо. Сюжет фильма основан на книге Ромена Гари, Лорен сыграет женщину по имени Роза, выжившую во времена Холокоста, и воспитавшую нескольких брошенных детей, среди которых будет и второй главный герой. 

Примечательно, что произведение Романа Гари уже экранизировали в 1977 году.

Тогда фильм получил премию Оскар в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

Читайте такжеГороскоп на 20 февраля 2020 для всех знаков Зодиака
Сама Лорен, комментируя свое возвращение, отметила, что в своей карьере еще не сталкивалась со студиями, которые бы имели аудиторию и культурное разнообразие, сравнимое с тем, что имеет Netflix.

Мне нравится, что платформа дает контент всем.

Пока неизвестно, когда картина выйдет на экраны, предварительно Netflix хотел бы представить работу на нескольких кинофестивалях. 

Напомним,

Облако тегов

Софи Лорен Netflix сериалы netflix

Материалы по теме

Netflix выпустил тизер «Очень странных дел», развеяв главную интригу сезона
Премьеры

Netflix выпустил тизер «Очень странных дел», развеяв главную интригу сезона
Стриминговый сервис Netflix назвал свой самый популярный сериал: а вы смотрели?
События

Стриминговый сервис Netflix назвал свой самый популярный сериал: а вы смотрели?
Масленица 2020: готовим блины на молоке (рецепт)
Еда и рецепты

Масленица 2020: готовим блины на молоке (рецепт)
23 года в браке: Олег Скрипка раскрыл секрет долгой супружеской жизни
Новости

23 года в браке: Олег Скрипка раскрыл секрет долгой супружеской жизни

Популярное на сайте

Від пацанки до панянки-4: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.02.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.02.2020)
Голос країни-10: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 16.02.2020)

Голос країни-10: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 16.02.2020)
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 16.02.2020)

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 16.02.2020)
Приметы от Слепой: Что нельзя брать взаймы?

Приметы от Слепой: Что нельзя брать взаймы?

Популярное видео

Від пацанки до панянки-4: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.02.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.02.2020)
Голос країни-10: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 16.02.2020)

Голос країни-10: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 16.02.2020)
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 16.02.2020)

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 16.02.2020)
Одруження наосліп-6: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 18.02.2020)

Одруження наосліп-6: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 18.02.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK