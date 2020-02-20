Знаменитая Софи Лорен возвращается в большое кино и дебютирует на Netflix
Стриминговая платформа Netflix анонсировала показ драмы «Вся жизнь впереди» режиссера Эдоардо Понти с Софи Лорен в главной роли!
Как сообщает издание Variety, Netflix уже приобрел права на показ картины, режиссером которой выступил родной сын актрисы Эдоардо. Сюжет фильма основан на книге Ромена Гари, Лорен сыграет женщину по имени Роза, выжившую во времена Холокоста, и воспитавшую нескольких брошенных детей, среди которых будет и второй главный герой.
Примечательно, что произведение Романа Гари уже экранизировали в 1977 году.
Тогда фильм получил премию Оскар в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».
Мне нравится, что платформа дает контент всем.
Пока неизвестно, когда картина выйдет на экраны, предварительно Netflix хотел бы представить работу на нескольких кинофестивалях.
Напомним,