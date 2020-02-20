Знаменитая Софи Лорен возвращается в большое кино и дебютирует на Netflix

Софи Лорен возвращается в большое кино и дебютирует на Netflix

Стриминговая платформа Netflix анонсировала показ драмы «Вся жизнь впереди» режиссера Эдоардо Понти с Софи Лорен в главной роли!

Софи Лорен возвращается в большое кино и снова на экранах она появится в проекте стримингового гиганта Netflix

Как сообщает издание Variety, Netflix уже приобрел права на показ картины, режиссером которой выступил родной сын актрисы Эдоардо. Сюжет фильма основан на книге Ромена Гари, Лорен сыграет женщину по имени Роза, выжившую во времена Холокоста, и воспитавшую нескольких брошенных детей, среди которых будет и второй главный герой.

Примечательно, что произведение Романа Гари уже экранизировали в 1977 году.

Тогда фильм получил премию Оскар в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

Сама Лорен, комментируя свое возвращение, отметила, что в своей карьере еще не сталкивалась со студиями, которые бы имели аудиторию и культурное разнообразие, сравнимое с тем, что имеет Netflix.

Мне нравится, что платформа дает контент всем.

Пока неизвестно, когда картина выйдет на экраны, предварительно Netflix хотел бы представить работу на нескольких кинофестивалях.

Напомним,