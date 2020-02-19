Гороскоп на 20 февраля 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 20.02.2020 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.
Узнайте свой гороскоп на 20 февраля 2020, четверг.
Знак месяца — Водолей (21 января - 18 февраля).
Гороскоп Овен. Астрологи не советуют сегодня вести себя вспыльчиво и эмоционально, вашим оружием должна стать подкупающая откровенность.
Гороскоп Близнецы. Кто-то в вашем окружении сегодня проявит к вашей персоне неожиданный интерес, в будущем этот человек, вероятно, станет вашим наставником.
Гороскоп Рак. На работе все хорошо, это прекрасно, учитывая, что дома обстановка продолжает быть достаточно накаленной.
Гороскоп Лев. Если вы находитесь в поиске работы, то завтра с большой долей вероятности получите то самое предложение! За должность даже не придется бороться.
Гороскоп Весы. В этот день специалисты не советуют иметь дел с бумагами, в особенности их подписывать.
Гороскоп Скорпион. Если будете нервничать, ничего не получится, а если отбросите неуверенность в себе, звезды сулят успех.
Гороскоп Стрелец. Старайтесь общаться с родными чутко и быть понимающим собеседником, им сейчас это необходимо.
Гороскоп Водолей. Разум берет верх над эмоциями и случайностями; твердостью решений вы удивляете даже себя.
Гороскоп Рыбы. Благоприятное время для обучения и занятий спортом, вы будете многое делать, чтобы уже сегодня стать лучше!