Гороскоп на 20 февраля 2020 для всех знаков Зодиака

19 февраля 2020 13:30 Алла Лысак
Гороскоп на 20 февраля 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 20 февраля 2020 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 20.02.2020 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.

Узнайте свой гороскоп на 20 февраля 2020, четверг.

Знак месяца —  Водолей (21 января - 18 февраля).           

Гороскоп Овен. Астрологи не советуют сегодня вести себя вспыльчиво и эмоционально, вашим оружием должна стать подкупающая откровенность. 

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Гороскоп Телец. День обойдется без неожиданностей, и это очень обрадует вас, ведь на сегодня вы запланировали много важных и ответственных мероприятий. 

Гороскоп Близнецы. Кто-то в вашем окружении сегодня проявит к вашей персоне неожиданный интерес, в будущем этот человек, вероятно, станет вашим наставником. 

Гороскоп Рак. На работе все хорошо, это прекрасно, учитывая, что дома обстановка продолжает быть достаточно накаленной. 

Гороскоп Лев. Если вы находитесь в поиске работы, то завтра с большой долей вероятности получите то самое предложение! За должность даже не придется бороться. 

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Гороскоп Дева. Вам следует пересмотреть свой распорядок дня и выбросить из него все то, что вы делаете ради галочки или по привычке. 

Гороскоп Весы. В этот день специалисты не советуют иметь дел с бумагами, в особенности их подписывать. 

Гороскоп Скорпион. Если будете нервничать, ничего не получится, а если отбросите неуверенность в себе, звезды сулят успех. 

Гороскоп Стрелец. Старайтесь общаться с родными чутко и быть понимающим собеседником, им сейчас это необходимо. 

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Гороскоп Козерог.  Противоречивый день, с одной стороны вы блещете уникальными идеями, но с другой - вам не хватает времени для их воплощения. 

Гороскоп Водолей. Разум берет верх над эмоциями и случайностями; твердостью решений вы удивляете даже себя.

Гороскоп Рыбы. Благоприятное время для обучения и занятий спортом, вы будете многое делать, чтобы уже сегодня стать лучше!

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