Психиатр станет детективом: стриминговый сервис Netflix анонсировал сериал «Фрейд»
Компания Netflix добралась до истории самого известного психиатра планеты, сериал «Фрейд» выйдет на экраны в конце марта 2020 года.
В сериале американского стримингового сервиса Зигмунд Фрейд займется не только психиатрией, но и расследованием преступления.
События фильма происходят в Вене 19 века.
Главные роли создатели отдали Роберту Финстеру, Георгу Фридриху и Элле Румфл.
Наш Фрейд будет полностью вымышленным персонажем, от сериала не стоит ждать автобиографичности.
Напомним,