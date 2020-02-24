Психиатр станет детективом: стриминговый сервис Netflix анонсировал сериал «Фрейд»

24 февраля 2020 14:30 Алла Лысак
Психиатр станет детективом: стриминговый сервис Netflix анонсировал сериал «Фрейд»
Психиатр станет детективом: Netflix анонсировал сериал «Фрейд»
кадр из сериала

Компания Netflix добралась до истории самого известного психиатра планеты, сериал «Фрейд» выйдет на экраны в конце марта 2020 года.

В сериале американского стримингового сервиса Зигмунд Фрейд займется не только психиатрией, но и расследованием преступления.

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В злодеянии будут замешаны потусторонние силы и оккультные мотивы, поэтому любители мистики с нетерпением ждут премьеры.

События фильма происходят в Вене 19 века. 

Главные роли создатели отдали Роберту Финстеру, Георгу Фридриху и Элле Румфл.

Наш Фрейд будет полностью вымышленным персонажем, от сериала не стоит ждать автобиографичности.

Напомним,

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