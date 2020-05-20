Netflix опубликовал трейлер комедийного сериала Космические силы

20 мая 2020 23:00 Алла Лысак
Netflix опубликовал трейлер комедийного сериала Космические силы
Netflix опубликовал трейлер комедийного сериала Космические силы
Netflix

Создатели известного «Офиса» взялись за военную тематику и вскоре представят на суд зрителей сериал «Космические силы».

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Недавно в Сети появился тизер нового проекта, а на днях стриминговый сервис опубликовал и полноценный трейлер шоу Space Force.

Шоураннерами выступили Стив Карелл (сыграл главную роль, воплотив на экране генерала ВВС Марка Найарда) и Грег Дэниэлс. 

В центре сюжета военные, которым поручили вернуть американских астронавтов на Луну.

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Главный герой Марк берется за дело с прямолинейностью, свойственной только военным. Его энтузиазм скорее мешаем, чем помогает. Но придется с ним считаться...

В сериале также снялись Джон Малкович, Бен Шварц, Диана Сильверс и Лиза Кадроу.

Премьера комедийного шоу состоится 29 мая 2020 года. Первый сезон состоит из десяти серий. 

Напомним,

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