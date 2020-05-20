Netflix опубликовал трейлер комедийного сериала Космические силы
Создатели известного «Офиса» взялись за военную тематику и вскоре представят на суд зрителей сериал «Космические силы».
Шоураннерами выступили Стив Карелл (сыграл главную роль, воплотив на экране генерала ВВС Марка Найарда) и Грег Дэниэлс.
В центре сюжета военные, которым поручили вернуть американских астронавтов на Луну.
В сериале также снялись Джон Малкович, Бен Шварц, Диана Сильверс и Лиза Кадроу.
Премьера комедийного шоу состоится 29 мая 2020 года. Первый сезон состоит из десяти серий.
Напомним,