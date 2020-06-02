Путешествия во времени по-немецки: как сериал Тьма стал хитом Netflix

Путешествия во времени по-немецки: как сериал Тьма стал самым ожидаемым на Netflix

Немецкий сериал Тьма не привлек особенного внимания после премьеры, однако спустя несколько лет сумел подняться в ТОП самых ожидаемых шоу Netflix.

В июне на экраны вернется немецкий фантастический сериал «Тьма» и создатели, наконец, откроют телезрителям все тайны.

Захватывающая завязка

Самое время посмотреть первые сезоны, чтобы разобраться в сюжете до премьеры. Рассказываем, почему «Тьму» так полюбили зрители, а вам понадобится рисовать график в процессе просмотра.

Согласитесь, пропажа сразу двух подростков в маленьком и тихом немецком городке заставляет строить десятки разных предположений.

Подобные завязки мы уже видели и неоднократно, где-то сценаристы закручивают лихой детектив, где-то оправдывают все сверхъестественными созданиями, но «Тьма», наверняка, удивит вас дальнейшими событиями.

Путешествия во времени по-немецки: как сериал Тьма стал самым ожидаемым на Netflix / Netflix

Сериал хвалят критики

Логичные путешествия во времени

Как правило, сериалы, которые нравятся зрителям, критики считают низкосортными, а работы, получающие высокие оценки от критиков, никому не интересны. И только иногда высокие оценки зрителей и критиков сходятся, именно это и произошло с сериалом «Тьма».

Физики не рискуют смотреть фильмы о путешествиях во времени, потому что в них очень много недочетов.

И здесь «Тьма» сумела выделиться на общем фоне, создав весьма реалистичную картину таких путешествий. Готовьтесь заводить специальный блокнотик, чтобы не путать персонажей, ведь повествование идет как в прошлом, так и в будущем.

Путешествия во времени по-немецки: как сериал Тьма стал самым ожидаемым на Netflix / Netflix

Напомним,