Путешествия во времени по-немецки: как сериал Тьма стал хитом Netflix
Немецкий сериал Тьма не привлек особенного внимания после премьеры, однако спустя несколько лет сумел подняться в ТОП самых ожидаемых шоу Netflix.
В июне на экраны вернется немецкий фантастический сериал «Тьма» и создатели, наконец, откроют телезрителям все тайны.
Захватывающая завязка
Согласитесь, пропажа сразу двух подростков в маленьком и тихом немецком городке заставляет строить десятки разных предположений.
Подобные завязки мы уже видели и неоднократно, где-то сценаристы закручивают лихой детектив, где-то оправдывают все сверхъестественными созданиями, но «Тьма», наверняка, удивит вас дальнейшими событиями.
Сериал хвалят критики
Логичные путешествия во времени
Физики не рискуют смотреть фильмы о путешествиях во времени, потому что в них очень много недочетов.
И здесь «Тьма» сумела выделиться на общем фоне, создав весьма реалистичную картину таких путешествий. Готовьтесь заводить специальный блокнотик, чтобы не путать персонажей, ведь повествование идет как в прошлом, так и в будущем.
Напомним,