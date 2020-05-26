Последние дни американской преступности: смотреть трейлер онлайн
Криминальный боевик с элементами научной фантастики выйдет на Netflix 5 июня.
На этот раз потоковый сервис взялся за графический роман Рика Ремендера.
Больше всего автор известен по комиксу Deadly Class, на основе которого сняли сериал «Академия смерти».
В центре повествование американское правительство, которое разработало программу, мешающую совершать преступления. Однако во время тестирования данной системы погиб брат главного героя, вора по имени Грэм. Он решает объединиться с бандитом Кевином и хакером Шелби, чтобы совершить последнее крупное преступление.
Напомним,