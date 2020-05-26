Последние дни американской преступности: смотреть трейлер онлайн

26 мая 2020 23:00 Алла Лысак
Последние дни американской преступности: смотреть трейлер онлайн
Netflix представляет боевик с элементами фантастики
кадр из фильма

Криминальный боевик с элементами научной фантастики выйдет на Netflix 5 июня.

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Американский стриминговый гигант Netflix продолжает эксплуатировать популярные в США графические романы, которые определенно заслуживают экранизации. 

На этот раз потоковый сервис взялся за графический роман Рика Ремендера.

Больше всего автор известен по комиксу Deadly Class, на основе которого сняли сериал «Академия смерти». 

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Режиссером фильма, получившего название «Последние дни американской преступности», стал Оливье Мегатон.

В центре повествование американское правительство, которое разработало программу, мешающую совершать преступления. Однако во время тестирования данной системы погиб брат главного героя, вора по имени Грэм. Он решает объединиться с бандитом Кевином и хакером Шелби, чтобы совершить последнее крупное преступление.

Напомним,

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