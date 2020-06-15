Смотреть трейлер третьего сезона сериала Тьма онлайн

15 июня 2020 09:30 Алла Лысак
Смотреть трейлер третьего сезона сериала Тьма онлайн
Netflix опубликовал трейлер финального сезона сериала Тьма
кадр из сериала

Премьера последнего сезона сериала Тьма состоится на Netflix 27 июня.

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Немецкий сериал «Тьма» вернется на экраны в последний раз этим летом!

Шоу, которое многие называют самым интеллектуальным и захватывающим продуктом Netflix, играет с философскими и научно-популярными темами. Здесь и путешествия во времени, и объяснение этих самых путешествий, которое, наверняка, спровоцирует у вас интерес к работам знаменитого Стивена Хокинга, и теория множественных Вселенных...

Остается только внимательно следить за событиями на экране. 

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Отметим, что премьера первого сезона состоялась в 2017 году, в центре сюжета оказались семьи, живущие недалеко от атомной станции в немецком городке Винден. Однако исчезновение сразу двух подростков ставит крест на спокойной жизни провинциального городка... 

Дата премьеры, к слову, выбрана не случайно, в сериале именно в этот день происходит настоящий Апокалипсис. 

Главные роли исполнили Луис Хофманн, Каролина Эйхгорн, Йордис Трибель, Майя Шёне, Штефан Кампвирт, Тамар Пелзиг.

Напомним,

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