Смотреть трейлер третьего сезона сериала Тьма онлайн

Премьера последнего сезона сериала Тьма состоится на Netflix 27 июня.

Немецкий сериал « Тьма » вернется на экраны в последний раз этим летом!

Шоу, которое многие называют самым интеллектуальным и захватывающим продуктом Netflix, играет с философскими и научно-популярными темами. Здесь и путешествия во времени, и объяснение этих самых путешествий, которое, наверняка, спровоцирует у вас интерес к работам знаменитого Стивена Хокинга, и теория множественных Вселенных...

Остается только внимательно следить за событиями на экране.

Отметим, что премьера первого сезона состоялась в 2017 году, в центре сюжета оказались семьи, живущие недалеко от атомной станции в немецком городке Винден. Однако исчезновение сразу двух подростков ставит крест на спокойной жизни провинциального городка...

Дата премьеры, к слову, выбрана не случайно, в сериале именно в этот день происходит настоящий Апокалипсис.

Главные роли исполнили Луис Хофманн, Каролина Эйхгорн, Йордис Трибель, Майя Шёне, Штефан Кампвирт, Тамар Пелзиг.

Напомним,