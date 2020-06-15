Смотреть трейлер третьего сезона сериала Тьма онлайн
Премьера последнего сезона сериала Тьма состоится на Netflix 27 июня.
Шоу, которое многие называют самым интеллектуальным и захватывающим продуктом Netflix, играет с философскими и научно-популярными темами. Здесь и путешествия во времени, и объяснение этих самых путешествий, которое, наверняка, спровоцирует у вас интерес к работам знаменитого Стивена Хокинга, и теория множественных Вселенных...
Остается только внимательно следить за событиями на экране.
Дата премьеры, к слову, выбрана не случайно, в сериале именно в этот день происходит настоящий Апокалипсис.
Главные роли исполнили Луис Хофманн, Каролина Эйхгорн, Йордис Трибель, Майя Шёне, Штефан Кампвирт, Тамар Пелзиг.
Напомним,