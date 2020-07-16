Netflix впервые рассекретил список своих самых популярных фильмов

16 июля 2020 10:30 Алла Лысак
Netflix впервые рассекретил список своих самых популярных фильмов
Netflix впервые рассекретил список своих самых популярных фильмов
кадр из сериала

Стриминговый сервис Netflix обнародовал список самых популярных полнометражных оригинальных фильмов.

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Для составления списка Netflix брал во внимание не общее число просмотров, а данные за четыре недели после релиза. Поэтому в список вошли, возможно, не самые лучшие, но точно хайповые фильмы, уточняет Bloomberg.

На первом месте оказался боевик «Тайлер Рейк: Операция по спасению» с 99 млн просмотров за месяц, далее идет «Птичий короб»  с 89 млн просмотров, замыкает тройку «Правосудие Спенсера» с 85 млн просмотров за месяц.

Netflix впервые рассекретил список своих самых популярных фильмов

В десятку лучших и популярных также вошли «Призрачная шестерка» (83 мл просмотров), «Загадочное убийство» (73 млн просмотров), «Ирландец» (64,2 млн просмотров), «Тройная граница» (63 млн просмотров), «Не та девушка» (59 млн просмотров), «Платформа» и «Идеальное свидание».

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Судя по опубликованному списку, больше всего аудитории стримингового сервиса приходятся по душе боевики и триллеры, в которых снимаются звезды мирового масштаба.

Netflix впервые рассекретил список своих самых популярных фильмов

Отметим, что теперь Netflix считает просмотры немного иначе, раньше просмотр засчитывался в том случае, если зритель смотрел как минимум 70% шоу, а теперь даже одна минута просмотра дарит фильму или сериалу пункт в рейтинге.

Напомним,

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