Стриминговый сервис Netflix обнародовал список самых популярных полнометражных оригинальных фильмов.

Для составления списка Netflix брал во внимание не общее число просмотров, а данные за четыре недели после релиза. Поэтому в список вошли, возможно, не самые лучшие, но точно хайповые фильмы, уточняет Bloomberg.

На первом месте оказался боевик «Тайлер Рейк: Операция по спасению» с 99 млн просмотров за месяц, далее идет «Птичий короб» с 89 млн просмотров, замыкает тройку «Правосудие Спенсера» с 85 млн просмотров за месяц.

Netflix впервые рассекретил список своих самых популярных фильмов

В десятку лучших и популярных также вошли «Призрачная шестерка» (83 мл просмотров), «Загадочное убийство» (73 млн просмотров), «Ирландец» (64,2 млн просмотров), «Тройная граница» (63 млн просмотров), «Не та девушка» (59 млн просмотров), «Платформа» и «Идеальное свидание».

Судя по опубликованному списку, больше всего аудитории стримингового сервиса приходятся по душе боевики и триллеры, в которых снимаются звезды мирового масштаба.

Netflix впервые рассекретил список своих самых популярных фильмов

Отметим, что теперь Netflix считает просмотры немного иначе, раньше просмотр засчитывался в том случае, если зритель смотрел как минимум 70% шоу, а теперь даже одна минута просмотра дарит фильму или сериалу пункт в рейтинге.

Напомним,