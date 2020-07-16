Netflix впервые рассекретил список своих самых популярных фильмов
Стриминговый сервис Netflix обнародовал список самых популярных полнометражных оригинальных фильмов.
На первом месте оказался боевик «Тайлер Рейк: Операция по спасению» с 99 млн просмотров за месяц, далее идет «Птичий короб» с 89 млн просмотров, замыкает тройку «Правосудие Спенсера» с 85 млн просмотров за месяц.
В десятку лучших и популярных также вошли «Призрачная шестерка» (83 мл просмотров), «Загадочное убийство» (73 млн просмотров), «Ирландец» (64,2 млн просмотров), «Тройная граница» (63 млн просмотров), «Не та девушка» (59 млн просмотров), «Платформа» и «Идеальное свидание».
Отметим, что теперь Netflix считает просмотры немного иначе, раньше просмотр засчитывался в том случае, если зритель смотрел как минимум 70% шоу, а теперь даже одна минута просмотра дарит фильму или сериалу пункт в рейтинге.
Напомним,