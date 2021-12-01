Бумажный дом получил спин-офф
Стриминг-сервис Netflix порадовал поклонников «Бумажного дома» новостью о планируемом спин-оффе.
По информации Netflix, проект будет посвящен одному из самых популярных героев «Бумажного дома» Андресу де Фонойосу.
Спин-офф получил название «Берлин».
Известно, что релиз эпизодов состоится в 2023 году. Но скучать в 2022 поклонникам сериала о гениальных ограблениях Профессора не придется. В следующем году на экраны выйдет корейская версия испанского «Бумажного дома» (не пропустите, в сериале снимутся актеры «Игры в кальмара»)
Релиз второй половины эпизодов пятого и последнего сезона «Бумажного дома» состоится 3 декабря.
Напомним,