Бумажный дом получил спин-офф

1 декабря 2021 18:20 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Бумажный дом получил спин-офф
Бумажный дом получил спин-офф / Кадр из фильма Netflix

Стриминг-сервис Netflix порадовал поклонников «Бумажного дома» новостью о планируемом спин-оффе.

По информации Netflix, проект будет посвящен одному из самых популярных героев «Бумажного дома» Андресу де Фонойосу.

Спин-офф получил название «Берлин». 

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Пока никаких деталей о сюжете нет.

Известно, что релиз эпизодов состоится в 2023 году. Но скучать в 2022 поклонникам сериала о гениальных ограблениях Профессора не придется. В следующем году на экраны выйдет корейская версия испанского «Бумажного дома» (не пропустите, в сериале снимутся актеры  «Игры в кальмара»)

Релиз второй половины эпизодов пятого и последнего сезона «Бумажного дома»  состоится 3 декабря.

Напомним, 

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