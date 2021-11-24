Близнецы гороскоп на 2022 год

24 ноября 2021 15:25 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Близнецы гороскоп на 2022 год
Гороскоп на 2022 год для знака Зодиака Близнецы: здоровье, деньги и любовь
pixabay.com

Астрологи уже составили гороскоп на 2022 год для Близнецов!

Гороскоп здоровья на 2022 год Близнецы 

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В 2022 вам нужно вести правильный образ жизни, тогда проблемы с пищеварениями обойдут вас стороной. Астрологи сообщают, что злоупотреблять алкоголем и переедать нельзя.

Из-за слишком большой спортивной нагрузки вероятны проблемы с суставами.

Финансовый гороскоп на 2022 год для Близнецов

2022 год предоставит Близнецам множество возможностей улучшить материальное состояние.

Главное, своевременно реагировать, не медлить, рисковать, если в своих силах не сомневаетесь. Реализуйте себя упорно и активно, тогда год пройдет максимально успешно и отметится многими отличными проектами.

Скорее всего, работе придется посвятить много времени, но Тигр вам поможет. К декабрю следующего года вы будете пожинать плоды, в том числе денежные.

Любовный гороскоп на 2022 год Близнецы

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Близнецы, о романтике или бурном романе грезить в этом году не стоит. 

Если вы находитесь в отношениях, то придется столкнуться с проверкой чувств на прочность. Свободные представители знака будут настроены более приземленно, встретив нового человека, вы будете неспешно с ним сближаться.

И раздумывать над перспективами. 

Напомним,

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