Женщина в окне с Эми Адамс может выйти на Netflix
Студия 20th Century Fox находится на завершающей стадии переговоров о передаче прав на показ триллера Девушка в окне сервису Netflix.
Кажется, ситуацией по максимуму пользуется стриминговый сервис Netflix, предлагающий своим клиентам фильмы и сериалы по подписке.
Netflix не нужны кинотеатры и сейчас он находится в самом выгодном положении среди всех производителей контента.
Отметим, что фильм, снятый по одноименной книге, рассказывает о женщине, которая боится открытых пространств. Все свое свободное время она проводит дома, а за миром наблюдает только через окна, употребляя спиртное и медикаменты. Героиня Эми Адамс становится свидетельницей страшного преступления в доме по соседству, однако полицейские ей не верят.
Напомним,