Женщина в окне с Эми Адамс может выйти на Netflix

Женщина в окне с Эми Адамс может выйти сразу на Netflix

Студия 20th Century Fox находится на завершающей стадии переговоров о передаче прав на показ триллера Девушка в окне сервису Netflix.

В условиях пандемии коронавируса и пессимистичных прогнозов о ситуации во второй половине года многие продакшен студии уже потеряли надежду составить нормальный прокатный график своих фильмов.

Кажется, ситуацией по максимуму пользуется стриминговый сервис Netflix, предлагающий своим клиентам фильмы и сериалы по подписке.

Netflix не нужны кинотеатры и сейчас он находится в самом выгодном положении среди всех производителей контента.

Триллер должен был выйти на экраны еще в мае 2020 / открытый источник

Следующим фильмом, премьера которого, скорее всего, состоится на Netflix, станет Девушка в окне с Эми Адамс в главной роли. По словам инсайдеров, стороны уже почти договорились о передаче прав на показ.

Отметим, что фильм, снятый по одноименной книге, рассказывает о женщине, которая боится открытых пространств. Все свое свободное время она проводит дома, а за миром наблюдает только через окна, употребляя спиртное и медикаменты. Героиня Эми Адамс становится свидетельницей страшного преступления в доме по соседству, однако полицейские ей не верят.

Напомним,