HBO создаст сериал о первой вакцине от коронавируса

4 августа 2020 23:00 Алла Лысак
HBO создаст сериал о первой вакцине от коронавируса
HBO создаст сериал о первой вакцине от коронавируса

Вакцина от коронавируса еще не создана, а канал HBO уже запланировал снять о ней сериал.

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Телевизионная сеть HBO собрала команду для создания сериала о первой вакцине от коронавируса по мотивам книги журналиста Брендана Боррела The First Shot.

Репортер на протяжении нескольких месяцев занимался освещением пандемии COVID-19 в прессе, он получил место сопродюссера сериала.  

Кресло продюсера занял Адам Маккей, известный по фильмам «Власть» и «Игра на понижение». Он является обладателем премий Оскар, BAFTA и Эмми.

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В центре сериала окажется глобальная медицинская гонка, в которую оказались вовлечены не только медики и ученые, но и политики, огромные корпорации и целые страны. Традиционно для HBO, в сериале уделят внимания социальным аспектам, проблемам науки, политики, безопасности лекарств и их доступности. 

Пока продолжается работа над сценарием, о дате премьеры говорить рано.

Напомним,

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