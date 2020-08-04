ТОП-5 проблем со здоровьем, которые влияют на состояние ногтей

ТОП-5 проблем со здоровьем, которые влияют на состояние ногтей

Некоторые заболевания влияют на состояние ногтевой пластины, напоминают врачи.

Ученые объяснили, какие изменения ногтевой пластины указывают на проблемы в организме, свои выводы они опубликовали в журнале Indian Dermatology Online Journal.

Ногти ломаются и трескаются — возможно, это признак гипотиреоза, щитовидная железа вырабатывает недостаточно гормонов.

Если слоятся ногти, медики тоже рекомендуют проверить щитовидную железу, поскольку подобные проблемы наблюдаются при гипертиреозе.

Ногтевая пластина изменила цвет? Если вы обнаружили посинение на ногтях, срочно бегите к врачу, проверьте легкие и сердце.

Проблемы с печенью иногда проявляются особенными изменениями на ногтях, присмотритесь, не стали ли ваши ноготки светлее, чем обычно? Если на кончиках образовались розовые полосы, вам стоит проверить состояние печени.

Около 68% людей с диагнозом почечная недостаточность обнаружили у себя такой симптом.

Диабетические ногти — это ногти, утратившие свой естественный цвет, со временем они приобретают желтый оттенок.

Напомним,