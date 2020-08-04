ТОП-5 проблем со здоровьем, которые влияют на состояние ногтей
Некоторые заболевания влияют на состояние ногтевой пластины, напоминают врачи.
Ногти ломаются и трескаются — возможно, это признак гипотиреоза, щитовидная железа вырабатывает недостаточно гормонов.
Если слоятся ногти, медики тоже рекомендуют проверить щитовидную железу, поскольку подобные проблемы наблюдаются при гипертиреозе.
Ногтевая пластина изменила цвет? Если вы обнаружили посинение на ногтях, срочно бегите к врачу, проверьте легкие и сердце.
Около 68% людей с диагнозом почечная недостаточность обнаружили у себя такой симптом.
Диабетические ногти — это ногти, утратившие свой естественный цвет, со временем они приобретают желтый оттенок.
Напомним,