Почему слоятся ногти: ТОП-4 главные причины

Ломкость ногтей - частая проблема, с которой сталкиваются девушки.

Дефицит витаминов

Ногти слоятся из-за разных причин . Но поверьте: ни одна из них не может не вызывать настороженность. Обязательно обратите на это внимание и исправьте ситуацию.

Одной из главных причин проблем с ногтями часто является нехватка важных микроэлементов. Если вы начинает замечать проблемы с кожей, ногтями либо волосами, то важно первым делом обратить внимание на количество кальция, железа и магния в крови. А также проверить количество витаминов А, С и В.

Плохой маникюр

Читайте также Почему ребенку нужна вода и витамины? Недобросовестные мастера также могут существенно причинить вред вашим ногтям. Лучше всего ходить к проверенным специалистам. Если же вы попали к новому, то первым делом обратите внимание на зону для дезинфекции приборов, а также пилочки, которыми вам будут делать маникюр.

Вредный образ жизни

К сожалению, вредные привычки также являются частой причиной появления проблем с ногтями. Первый делом необходимо завязать с курением пачки сигарет в день и потреблением алкоголя. Попробуйте ограничиться бокалом сухого по вечерам. Иначе не только ногти, но и общее состояние организма ухудшится в целом.

Стресс

Кортизол, гормон стресса, также может влиять на утончение ногтевой пластины. Обычно это происходит из-за того, что ногти попросту теряют важные микроэлементы и витамины ввиду сильного стресса.

Напомним,