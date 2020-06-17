Почему слоятся ногти: ТОП-4 главные причины

17 июня 2020 13:00 Антонина Старовойт
Почему слоятся ногти: ТОП-4 главные причины
Почему слоятся ногти: ТОП-4 главные причины
pixabay.com

Ломкость ногтей - частая проблема, с которой сталкиваются девушки.

Читайте такжеКак избавиться от пятен пота на ткани: проверенные советы
Ногти слоятся из-за разных причин. Но поверьте: ни одна из них не может не вызывать настороженность. Обязательно обратите на это внимание и исправьте ситуацию. 

Дефицит витаминов 

Одной из главных причин проблем с ногтями часто является нехватка важных микроэлементов. Если вы начинает замечать проблемы с кожей, ногтями либо волосами, то важно первым делом обратить внимание на количество кальция, железа и магния в крови. А также проверить количество витаминов А, С и В. 

Плохой маникюр 

Читайте такжеПочему ребенку нужна вода и витамины?
Недобросовестные мастера также могут существенно причинить вред вашим ногтям. Лучше всего ходить к проверенным специалистам. Если же вы попали к новому, то первым делом обратите внимание на зону для дезинфекции приборов, а также пилочки, которыми вам будут делать маникюр. 

Вредный образ жизни 

К сожалению, вредные привычки также являются частой причиной появления проблем с ногтями. Первый делом необходимо завязать с курением пачки сигарет в день и потреблением алкоголя. Попробуйте ограничиться бокалом сухого по вечерам. Иначе не только ногти, но и общее состояние организма ухудшится в целом. 

Стресс 

Кортизол, гормон стресса, также может влиять на утончение ногтевой пластины. Обычно это происходит из-за того, что ногти попросту теряют важные микроэлементы и витамины ввиду сильного стресса. 
 
Напомним, 

Облако тегов

здоровье советы ногти зож

Материалы по теме

Трендовая шляпа на лето своими руками: пошаговая инструкция
Lifestyle

Трендовая шляпа на лето своими руками: пошаговая инструкция
Почему воду необходимо пить в больших количествах: неожиданные открытия
ЗОЖ

Почему воду необходимо пить в больших количествах: неожиданные открытия
ТОП-4 ошибки в использовании секс-игрушек: вы тоже так делаете
Психология

ТОП-4 ошибки в использовании секс-игрушек: вы тоже так делаете
Дмитрию Комарову – 37: Ведущий тревел-шоу Мир наизнанку рассказал о лучшем подарке от жены
Новости

Дмитрию Комарову – 37: Ведущий тревел-шоу Мир наизнанку рассказал о лучшем подарке от жены

Популярное на сайте

Ничего не стесняясь: MARUV взорвала Сеть, показав оголенную пышную грудь

Ничего не стесняясь: MARUV взорвала Сеть, показав оголенную пышную грудь
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 16 выпуск онлайн (эфир от 13.06.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 16 выпуск онлайн (эфир от 13.06.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: кто покинул шоу в 16 выпуске от 13.06.2020

МастерШеф. Профессионалы-2: кто покинул шоу в 16 выпуске от 13.06.2020
Магнитные бури сегодня в Украине

Магнитные бури сегодня в Украине

Популярное видео

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 16 выпуск онлайн (эфир от 13.06.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 16 выпуск онлайн (эфир от 13.06.2020)
Наречена для тата-3: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 12.06.2020)

Наречена для тата-3: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 12.06.2020)
Аферисты в сетях-5: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 16.06.2020)

Аферисты в сетях-5: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 16.06.2020)
Аферисты в сетях-5: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 16.06.2020)

Аферисты в сетях-5: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 16.06.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK