Почему слоятся ногти: ТОП-4 главные причины
17 июня 2020 13:00
Антонина Старовойт
Почему слоятся ногти: ТОП-4 главные причины
pixabay.com
Ломкость ногтей - частая проблема, с которой сталкиваются девушки.
Ногти слоятся из-за разных причин
. Но поверьте: ни одна из них не может не вызывать настороженность. Обязательно обратите на это внимание и исправьте ситуацию.
Дефицит витаминов
Одной из главных причин проблем с ногтями часто является нехватка важных микроэлементов. Если вы начинает замечать проблемы с кожей, ногтями либо волосами, то важно первым делом обратить внимание на количество кальция, железа и магния в крови. А также проверить количество витаминов А, С и В.
Плохой маникюр
Недобросовестные мастера также могут существенно причинить вред вашим ногтям. Лучше всего ходить к проверенным специалистам. Если же вы попали к новому, то первым делом обратите внимание на зону для дезинфекции приборов, а также пилочки, которыми вам будут делать маникюр.
Вредный образ жизни
К сожалению, вредные привычки также являются частой причиной появления проблем с ногтями. Первый делом необходимо завязать с курением пачки сигарет в день и потреблением алкоголя. Попробуйте ограничиться бокалом сухого по вечерам. Иначе не только ногти, но и общее состояние организма ухудшится в целом.
Стресс
Кортизол, гормон стресса, также может влиять на утончение ногтевой пластины. Обычно это происходит из-за того, что ногти попросту теряют важные микроэлементы и витамины ввиду сильного стресса.
Напомним,