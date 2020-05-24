Почему вы плохо спите: ТОП-3 неочевидные причины

24 мая 2020 21:00 Антонина Старовойт
Почему вы плохо спите: ТОП-3 неочевидные причины
Почему вы плохо спите: ТОП-3 неочевидные причины
Pinterest

Сон - важная составляющая нашей жизни. Именно поэтому проблемы с ним часто чреваты нарушением метаболизма, нервными расстройствами и повышенной тревожностью.

Читайте такжеКакие гормоны сохранят вашу красоту и здоровье: ТОП-3 главных
К слову, иногда даже стандартных 8 часов может быть недостаточно для вас, если вы не чувствуете себя отдохнувшими после сна. Часто нарушения сна могут быть связаны с рядом различных причин, но если их не исправить, то наверняка, потом это аукнется еще более масштабными проблемами. Мы собрали 3 вероятные причины, которые мешают вашему полноценному сну. 

Храп 

Если вы живете одна, то, возможно, даже не догадываетесь о его наличии. Часто он может быть спровоцирован постоянной усталостью. По факту, он возникает при закупоривании мягких частей дыхательных путей в задней части горла. Это вызывает остановки дыхания во время сна. Также храп чреват снижением уровня кислорода в крови и повышением количества углекислого газа. Если за ночь вы сталкиваетесь с прерывистым дыханием, то сон не может быть уже качественным. Поэтому вы просыпаетесь уставшими. Вылечить храп самостоятельно невозможно - нужна помощь врача. 

Выделение пота по ночам 

Читайте такжеВы набираете вес: ТОП-3 гормона, из-за которых вы полнеете
Обычно таким страдают женщины во время менопаузы. Лучше всего обратиться к врачу за курсом гормонозаместительной терапии. Но если у вас нет менопаузы, симптом нужно тщательно наблюдать. Особенно, если вместе с этим вы еще и начали терять вес. Выделение пота по ночам свидетельствует об активной работе щитовидной железы. Если вы часто просыпаетесь в поту, обязательно обратитесь к эндокринологу. Также признаками активности щитовидки могут быть повышенное сердцебиение, нервозность и резкое похудение. 

Беспокойные ноги 

Если вы испытываете беспокойные ощущения в ногах - к примеру, зуб или легкое покалывание - обязательно обратите на это внимание. Вполне вероятно, с вами случился синдром беспокойных ног. Чаще всего это связано с низким уровнем железа или недостатками в работе щитовидной железы. Также этот синдром часто появляется во время беременности. Избавиться от этих дискомофортных ощущений просто. Достаточно уменьшить количество алкоголя и отказаться от курения.

Напомним, 

 

Облако тегов

беременность здоровье советы ноги храп

Материалы по теме

ТОП-4 особенности в вашей внешности, которые отпугивают мужчин
Психология

ТОП-4 особенности в вашей внешности, которые отпугивают мужчин
ТОП-4 главных правила девушек, которые всегда получают удовольствие от секса
Психология

ТОП-4 главных правила девушек, которые всегда получают удовольствие от секса
Путешествуем этим летом: ТОП-4 веские причины посетить Батуми
Путешествия

Путешествуем этим летом: ТОП-4 веские причины посетить Батуми
Тренды 2020: какую юбку выбрать в этом сезоне
Lifestyle

Тренды 2020: какую юбку выбрать в этом сезоне

Популярное на сайте

Від пацанки до панянки-4: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 18.05.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 18.05.2020)
Холостяк-10: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 22.05.2020)

Холостяк-10: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 22.05.2020)
Холостяк-10: кто победил в шоу 22.05.2020

Холостяк-10: кто победил в шоу 22.05.2020
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 23.05.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 23.05.2020)

Популярное видео

Від пацанки до панянки-4: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 18.05.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 18.05.2020)
Холостяк-10: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 22.05.2020)

Холостяк-10: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 22.05.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 23.05.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 23.05.2020)
Филин: смотреть 15 серию онлайн (эфир от 21.05.2020)

Филин: смотреть 15 серию онлайн (эфир от 21.05.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK