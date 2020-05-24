Почему вы плохо спите: ТОП-3 неочевидные причины
Сон - важная составляющая нашей жизни. Именно поэтому проблемы с ним часто чреваты нарушением метаболизма, нервными расстройствами и повышенной тревожностью.
Храп
Если вы живете одна, то, возможно, даже не догадываетесь о его наличии. Часто он может быть спровоцирован постоянной усталостью. По факту, он возникает при закупоривании мягких частей дыхательных путей в задней части горла. Это вызывает остановки дыхания во время сна. Также храп чреват снижением уровня кислорода в крови и повышением количества углекислого газа. Если за ночь вы сталкиваетесь с прерывистым дыханием, то сон не может быть уже качественным. Поэтому вы просыпаетесь уставшими. Вылечить храп самостоятельно невозможно - нужна помощь врача.
Выделение пота по ночам
Беспокойные ноги
Если вы испытываете беспокойные ощущения в ногах - к примеру, зуб или легкое покалывание - обязательно обратите на это внимание. Вполне вероятно, с вами случился синдром беспокойных ног. Чаще всего это связано с низким уровнем железа или недостатками в работе щитовидной железы. Также этот синдром часто появляется во время беременности. Избавиться от этих дискомофортных ощущений просто. Достаточно уменьшить количество алкоголя и отказаться от курения.
Напомним,
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