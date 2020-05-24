Почему вы плохо спите: ТОП-3 неочевидные причины

Сон - важная составляющая нашей жизни. Именно поэтому проблемы с ним часто чреваты нарушением метаболизма, нервными расстройствами и повышенной тревожностью.

Храп

К слову, иногда даже стандартных 8 часов может быть недостаточно для вас, если вы не чувствуете себя отдохнувшими после сна. Часто нарушения сна могут быть связаны с рядом различных причин, но если их не исправить, то наверняка, потом это аукнется еще более масштабными проблемами. Мы собрали 3 вероятные причины, которые мешают вашему полноценному сну.

Если вы живете одна, то, возможно, даже не догадываетесь о его наличии. Часто он может быть спровоцирован постоянной усталостью. По факту, он возникает при закупоривании мягких частей дыхательных путей в задней части горла. Это вызывает остановки дыхания во время сна. Также храп чреват снижением уровня кислорода в крови и повышением количества углекислого газа. Если за ночь вы сталкиваетесь с прерывистым дыханием, то сон не может быть уже качественным. Поэтому вы просыпаетесь уставшими. Вылечить храп самостоятельно невозможно - нужна помощь врача.

Выделение пота по ночам

Беспокойные ноги

Обычно таким страдают женщины во время менопаузы. Лучше всего обратиться к врачу за курсом гормонозаместительной терапии. Но если у вас нет менопаузы, симптом нужно тщательно наблюдать. Особенно, если вместе с этим вы еще и начали терять вес. Выделение пота по ночам свидетельствует об активной работе щитовидной железы. Если вы часто просыпаетесь в поту, обязательно обратитесь к эндокринологу. Также признаками активности щитовидки могут быть повышенное сердцебиение, нервозность и резкое похудение.

Если вы испытываете беспокойные ощущения в ногах - к примеру, зуб или легкое покалывание - обязательно обратите на это внимание. Вполне вероятно, с вами случился синдром беспокойных ног. Чаще всего это связано с низким уровнем железа или недостатками в работе щитовидной железы. Также этот синдром часто появляется во время беременности. Избавиться от этих дискомофортных ощущений просто. Достаточно уменьшить количество алкоголя и отказаться от курения.

Напомним,