Вы набираете вес: ТОП-3 гормона, из-за которых вы полнеете

30 марта 2020 11:30 Антонина Старовойт
Вы набираете вес: ТОП-3 гормона, из-за которых вы полнеете
Вы набираете вес: ТОП-3 гормона, из-за которых вы полнеете
pixabay.com

Не всегда лишний вес связан исключительно с любовью к еде. Возможно, проблема более глобальна.

Гормональные проблемы являются не последней причиной, почему вы набираем вес. Самое время узнать, на какие гормоны стоит обратить внимание и усилить контроль за их нормой. 

Тестостерон 

Тестостерон является не только гормоном, отвечающим за возбуждение, но еще и регулятором скорости метаболизма как для женщин, так и для мужчин. Из-за недостаточного количества этого гормона вы можете набрать вес. Чтобы увеличить уровень тестостерона в организме, сократите употребление алкоголя, хлеба и сладких напитков.

Кортизол 

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Уровень кортизола повышается тогда, когда вы подвергаете организм мощному стрессу. Тут же возникают и очевидные проблемы со сном, питанием и контролем эмоций. Все это отлично сказывается на отложении жира на ненужных нам частях тела. К примеру, животе и шее. Для того, чтобы снизить уровень стресса, попробуйте урегулировать свой режим сна, рацион питания и избавиться от вредных привычек. 

Гормоны щитовидной железы

Гормоны Т3 и Т4 напрямую влияют на массу тела. Гипотиреоз может привести к увеличению веса, а также постоянному состоянию усталости. Прежде всего обратитесь к эндокринологу за консультацией. А также сократите потребление йода, кофеина и сои, ешьте больше овощей – брокколи, шпинат и капусту.

Напомним, 

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