Вы набираете вес: ТОП-3 гормона, из-за которых вы полнеете
Не всегда лишний вес связан исключительно с любовью к еде. Возможно, проблема более глобальна.
Гормональные проблемы являются не последней причиной, почему вы набираем вес. Самое время узнать, на какие гормоны стоит обратить внимание и усилить контроль за их нормой.
Тестостерон
Тестостерон является не только гормоном, отвечающим за возбуждение, но еще и регулятором скорости метаболизма как для женщин, так и для мужчин. Из-за недостаточного количества этого гормона вы можете набрать вес. Чтобы увеличить уровень тестостерона в организме, сократите употребление алкоголя, хлеба и сладких напитков.
Кортизол
Гормоны щитовидной железы
Гормоны Т3 и Т4 напрямую влияют на массу тела. Гипотиреоз может привести к увеличению веса, а также постоянному состоянию усталости. Прежде всего обратитесь к эндокринологу за консультацией. А также сократите потребление йода, кофеина и сои, ешьте больше овощей – брокколи, шпинат и капусту.
Напомним,