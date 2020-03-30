Вы набираете вес: ТОП-3 гормона, из-за которых вы полнеете

Не всегда лишний вес связан исключительно с любовью к еде. Возможно, проблема более глобальна.

Гормональные проблемы являются не последней причиной, почему вы набираем вес. Самое время узнать, на какие гормоны стоит обратить внимание и усилить контроль за их нормой.

Тестостерон

Тестостерон является не только гормоном, отвечающим за возбуждение, но еще и регулятором скорости метаболизма как для женщин, так и для мужчин. Из-за недостаточного количества этого гормона вы можете набрать вес. Чтобы увеличить уровень тестостерона в организме, сократите употребление алкоголя, хлеба и сладких напитков.

Кортизол

Гормоны щитовидной железы

Уровень кортизола повышается тогда, когда вы подвергаете организм мощному стрессу. Тут же возникают и очевидные проблемы со сном, питанием и контролем эмоций. Все это отлично сказывается на отложении жира на ненужных нам частях тела. К примеру, животе и шее. Для того, чтобы снизить уровень стресса, попробуйте урегулировать свой режим сна, рацион питания и избавиться от вредных привычек.

Гормоны Т3 и Т4 напрямую влияют на массу тела. Гипотиреоз может привести к увеличению веса, а также постоянному состоянию усталости. Прежде всего обратитесь к эндокринологу за консультацией. А также сократите потребление йода, кофеина и сои, ешьте больше овощей – брокколи, шпинат и капусту.

Напомним,