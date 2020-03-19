ТОП-4 причины работать на дому, но выбраться из-под одеяла
Хоть карантин и вынудил всех перестроиться на домашний режим, это еще не повод работать из дома.
Спасение осанки
Помните правила в детстве? Минимум 60 см от монитора компьютера и локти на столе. Вы, конечно, уже не в школе, но уклоняться от выполнения правил не стоит. Иначе проблемы с позвоночником уже очень скоро дадут о себе знать.
Нашествие бактерий
Границы
Кстати, вдогонку к предыдущему пункту добавим: на нашу психику такой расклад действует крайне негативно. Он не готов признавать то, что кровать, где вы спите, может превратиться в рабочую обитель. А как следствие этого продуктивность упадет в два раза.
Продуктивности нет
И это доказанный факт. Домашняя атмосфера способствует тому, чтобы отвлекаться на кучу мелких домашних дел. Вам куда тяжелее сфокусироваться на чем-то конкретном, если вы не привыкли работать лежа, не снимая пижаму.
Напомним,