ТОП-4 причины работать на дому, но выбраться из-под одеяла

19 марта 2020 11:00 Антонина Старовойт
ТОП-4 причины работать на дому, но выбраться из-под одеяла
ТОП-4 причины работать на дому, но выбраться из-под одеяла
pixabay.com

Хоть карантин и вынудил всех перестроиться на домашний режим, это еще не повод работать из дома.

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И сегодня мы объясним, почему. Вы будете удивлены. 

Спасение осанки

Помните правила в детстве? Минимум 60 см от монитора компьютера и локти на столе. Вы, конечно, уже не в школе, но уклоняться от выполнения правил не стоит. Иначе проблемы с позвоночником уже очень скоро дадут о себе знать. 

Нашествие бактерий 

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Не тешьте себя мыслями, что ноутбук и мышка не содержат в себе миллионы бактерий. Вспомните, в скольких кафе вы работали за ним. И как много раз оставляли его на рабочем месте. Брать ноутбук с какой-либо целью в кровать - очень плохая идея. Лучше выделите себе красивое чистое рабочее место, чтобы четко разделить жизнь на рабочий день и отдых. 

Границы

Кстати, вдогонку к предыдущему пункту добавим: на нашу психику такой расклад действует крайне негативно. Он не готов признавать то, что кровать, где вы спите, может превратиться в рабочую обитель. А как следствие этого продуктивность упадет в два раза. 

Продуктивности нет

И это доказанный факт. Домашняя атмосфера способствует тому, чтобы отвлекаться на кучу мелких домашних дел. Вам куда тяжелее сфокусироваться на чем-то конкретном, если вы не привыкли работать лежа, не снимая пижаму. 

Напомним, 

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