ТОП-4 причины работать на дому, но выбраться из-под одеяла

Хоть карантин и вынудил всех перестроиться на домашний режим, это еще не повод работать из дома.

Спасение осанки

И сегодня мы объясним , почему. Вы будете удивлены.

Помните правила в детстве? Минимум 60 см от монитора компьютера и локти на столе. Вы, конечно, уже не в школе, но уклоняться от выполнения правил не стоит. Иначе проблемы с позвоночником уже очень скоро дадут о себе знать.

Нашествие бактерий

Границы

Не тешьте себя мыслями, что ноутбук и мышка не содержат в себе миллионы бактерий. Вспомните, в скольких кафе вы работали за ним. И как много раз оставляли его на рабочем месте. Брать ноутбук с какой-либо целью в кровать - очень плохая идея. Лучше выделите себе красивое чистое рабочее место, чтобы четко разделить жизнь на рабочий день и отдых.

Кстати, вдогонку к предыдущему пункту добавим: на нашу психику такой расклад действует крайне негативно. Он не готов признавать то, что кровать, где вы спите, может превратиться в рабочую обитель. А как следствие этого продуктивность упадет в два раза.

Продуктивности нет

И это доказанный факт. Домашняя атмосфера способствует тому, чтобы отвлекаться на кучу мелких домашних дел. Вам куда тяжелее сфокусироваться на чем-то конкретном, если вы не привыкли работать лежа, не снимая пижаму.

Напомним,