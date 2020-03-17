Как сделать медицинскую маску в домашних условиях: простое руководство на случай карантина

17 марта 2020 13:00 Антонина Старовойт
Как сделать медицинскую маску в домашних условиях: простое руководство на случай карантина
Как сделать медицинскую маску в домашних условиях: простое руководство на случай карантина
pixabay.com

Хотите обезопасить себя и окружающих от любого вида инфекций?

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Тогда вам точно стоит задуматься о том, чтобы сделать маску

Вам понадобятся: 

  • марля (можно бинт);
  • нитка с иголкой;
  • ножницы;
  • вата (при желании)

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Инструкция по применению: 

В отрезок марли заверните так, чтобы образовалось 3 слоя. Верхний и нижний край аккуратно подверните и приметите.

Отрежьте марлю по краям для получения 2 пар завязок. Если использовать бинт, то вам понадобится отрезок 7м х 14 см.

Ватную прокладку сделайте размером 14 х 14 см. Отрежьте 60 см бинта и заверните в него вату в 4 слоя.

Для завязок используйте остатки бинта.

Необходимо взять 80 см ткани, разрезать пополам вдоль и сложить каждый отрезок трубочкой. 

Потом проденьте завязки в нижней и верхней частях повязки и сшейте их.

Важно помнить, что марлевая маска - одноразовая. 

Напомним,

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