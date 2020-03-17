Как сделать медицинскую маску в домашних условиях: простое руководство на случай карантина
Хотите обезопасить себя и окружающих от любого вида инфекций?
Вам понадобятся:
- марля (можно бинт);
- нитка с иголкой;
- ножницы;
- вата (при желании)
В отрезок марли заверните так, чтобы образовалось 3 слоя. Верхний и нижний край аккуратно подверните и приметите.
Отрежьте марлю по краям для получения 2 пар завязок. Если использовать бинт, то вам понадобится отрезок 7м х 14 см.
Ватную прокладку сделайте размером 14 х 14 см. Отрежьте 60 см бинта и заверните в него вату в 4 слоя.
Для завязок используйте остатки бинта.
Необходимо взять 80 см ткани, разрезать пополам вдоль и сложить каждый отрезок трубочкой.
Потом проденьте завязки в нижней и верхней частях повязки и сшейте их.
Важно помнить, что марлевая маска - одноразовая.
Напомним,