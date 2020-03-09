Сохранить деньги: ТОП-3 маски для лица, которые не хуже салонных

Наверняка, часто вы сталкиваетесь с тем, что выглядеть хорошо хочется, а достаточного количества средств нет?

Очищающая

Не беда! Сегодня мы расскажем о трех масках , которые ни чем не уступают салонным процедурам. А кошелек значительно сохраняют.

Чтобы приготовить эту маску вам необходимо соединить в равных пропорциях растительное масло и кофейную гущу, приправив смесь щепотками корицы и соли. Нанесите ее как на лицо, так и на зоны декольте и шеи. Для того, чтобы очистить поры, предотвратить появление прыщей и угрей, вам нужно посидеть с маской на лице всего 10 минут.

Питательная

Читайте также ТОП-3 причины, почему ваши волосы быстро грязнятся Если вы часто сталкиваетесь с сухостью кожи, то на помощь вам придет кофейная маска из кофейных зерен. Для маски смешайте 1 десертную ложку кофейной гущи и добавьте равную часть сметаны, влейте 5 мл растительного масла, и нанесите смесь на 10 минут на чистую кожу лица.

Для проблемной кожи

Для того чтобы привести кожу в порядок вам потребуется смешать 1 ложку кофе и 1 ложку голубой глины. Влейте в массу кипяченную воду и доведите его до густого состояния. Нанесите на маску на кожу лица, избегая зону глаз, а затем спустя 20 минут аккуратно смойте.

Напомним,