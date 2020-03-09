Сохранить деньги: ТОП-3 маски для лица, которые не хуже салонных

9 марта 2020 11:00 Антонина Старовойт
Сохранить деньги: ТОП-3 маски для лица, которые не хуже салонных
Сохранить деньги: ТОП-3 маски для лица, которые не хуже салонных
pixabay.com

Наверняка, часто вы сталкиваетесь с тем, что выглядеть хорошо хочется, а достаточного количества средств нет?

Читайте такжеВыбираем тени под цвет глаз: главные советы
Не беда! Сегодня мы расскажем о трех масках, которые ни чем не уступают салонным процедурам. А кошелек значительно сохраняют. 

Очищающая 

Чтобы приготовить эту маску вам необходимо  соединить в равных пропорциях растительное масло и кофейную гущу, приправив смесь щепотками корицы и соли. Нанесите  ее как на лицо, так и на зоны декольте и шеи. Для того, чтобы очистить поры, предотвратить появление прыщей и угрей, вам нужно посидеть с маской на лице всего 10 минут.

Питательная 

Читайте такжеТОП-3 причины, почему ваши волосы быстро грязнятся
Если вы часто сталкиваетесь с сухостью кожи, то на помощь вам придет кофейная маска из кофейных зерен. Для маски смешайте 1 десертную ложку кофейной гущи и добавьте равную часть сметаны, влейте 5 мл растительного масла, и нанесите смесь на 10 минут на чистую кожу лица. 
 

Для проблемной кожи 

Для того чтобы привести кожу в порядок вам потребуется смешать 1 ложку кофе и 1 ложку голубой глины. Влейте в массу кипяченную воду и доведите его до густого состояния. Нанесите на маску на кожу лица, избегая зону глаз, а затем спустя 20 минут аккуратно смойте. 
Напомним,

Облако тегов

красота советы Домашние маски лицо

Материалы по теме

ТОП-3 полезных продукта, которые мешают вам похудеть
ЗОЖ

ТОП-3 полезных продукта, которые мешают вам похудеть
ТОП-5 признаков отношений с будущем
Психология

ТОП-5 признаков отношений с будущем
Какой фасон платья выбрать в 2020 году?
Lifestyle

Какой фасон платья выбрать в 2020 году?
Дан Балан признался в чувствах Тине Кароль с помощью своих подопечных
Новости

Дан Балан признался в чувствах Тине Кароль с помощью своих подопечных

Популярное на сайте

Холостяк-10: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 06.03.2020)

Холостяк-10: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 06.03.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 07.03.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 07.03.2020)
«Наконец-то мы снова принадлежим друг другу»: бывший муж Ани Лорак забрал у нее дочь

«Наконец-то мы снова принадлежим друг другу»: бывший муж Ани Лорак забрал у нее дочь
Холостяк-10: 16 участниц шоу, которых выбрал Макс Михайлюк на Церемонии роз

Холостяк-10: 16 участниц шоу, которых выбрал Макс Михайлюк на Церемонии роз

Популярное видео

Холостяк-10: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 06.03.2020)

Холостяк-10: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 06.03.2020)
Голос країни-10: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 01.03.2020)

Голос країни-10: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 01.03.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 07.03.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 07.03.2020)
Від пацанки до панянки-4: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 02.03.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 02.03.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK