Ваша кожа в опасности: ТОП-5 привычек, которые могут испортить ее навсегда

26 марта 2020 12:30 Антонина Старовойт
Ваша кожа в опасности: ТОП-5 привычек, которые могут испортить ее навсегда
Ваша кожа в опасности: ТОП-5 привычек, которые могут испортить ее навсегда
pixabay.com

Следить за кожей - то еще испытание, с которым справятся далеко не все.

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Сегодня мы расскажем, какие привычки могут постепенно испортят вашу кожу. 

Недосып 

Ложиться спать стоит в тот же день, когда вы проснулись. Ежедневный недосып виден на лицо: усталый вид, мешки и синие круги под глазами, серый и тусклый цвет лица. Рано или поздно, это приведет к преждевременному старению.

Плохой уход

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Не забывайте тщательно смывать с вашей кожи декоративную косметику. При чем очищение должно проводиться в несколько этапов. Сначала - пенка. Далее - тонизирующая жидкость либо лосьон. Следите также за тем, чтобы выбранное средство соответствовало вашему типу и состоянию коже. К примеру, для сухой кожи лучше выбрать масла. Для обезвоженной кожи подойдут крема с гиалуроновой кислотой. 

Регулярное скрабирование

Не стоит делать крабы чаще двух раз в неделю.  Если вы делаете это чаще, вы наносите непоправимый вред своей коже, смывая защитный слой. Регулярное скрабирование делает кожу уязвимой для воспалений. 

Грязные кисти 

Для кистей обязательно должен быть специальный тубус, который вы сможете закрыть во избежание попадания на них вредных бактерий. Мойте кисти раз в неделю. А кисти для тонального - после каждого нанесения средства на кожу. 

Любовь к сахару 

Чрезмерное употребление сахара негативно влияет на выработку коллагена. Его становится меньше. А это в свою очередь, ведет к истончению кожи и потере ее эластичности. Сладкая пища и напитки также негативно влияет на состояние сальных желез, провоцируя появление акне.

Напомним, 

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