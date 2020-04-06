Правильный сон: 5 секретов, как правильно спать
Сон - один из главных двигателей нашего хорошего самочувствия и правильного обмена веществ.
Засыпайте в холодной комнате
Охлаждайте помещение, в котором будете спать, на несколько градусов от стандартной комнатной температуры. Лучшая температура, которая нужна и подходит нашему телу - 17-18 градусов.
Принимайте горячую ванную
Засыпайте и просыпайтесь в одинаковое время
Правильный режим сна может помочь нашему тела наладить наши биоритмы и приблизить его к перманентному состоянию гармонии. Главное определить наши циркадные ритмы. К примеру, жаворонок с легкостью может заснуть в 9 и проснуться в 6. А для совы раньше 23 уснуть просто невозможно. В этом ничего плохого, но важно помнить: лучше всего вставать и засыпать в один день.
Приглушайте свет за несколько часов до сна
Установите дома освещение, которое можно приглушать и делайте это за час или два до того, как идти спать.
Табу на электронику
Выработайте себе привычку откладывать гаджет за час-два до сна. Вместо этого вы можете прочесть книгу либо помедитировать.
Напомним,