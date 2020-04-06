Правильный сон: 5 секретов, как правильно спать

6 апреля 2020 11:30 Антонина Старовойт
Правильный сон: 5 секретов, как правильно спать
Правильный сон: 5 секретов, как правильно спать
pixabay.com

Сон - один из главных двигателей нашего хорошего самочувствия и правильного обмена веществ.

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Сегодня мы расскажем о пяти секретах правильного сна, которые помогут вам чувствовать себя отменно в любое время года. 

Засыпайте в холодной комнате 

Охлаждайте помещение, в котором будете спать, на несколько градусов от стандартной комнатной температуры. Лучшая температура, которая нужна и подходит нашему телу - 17-18 градусов. 

Принимайте горячую ванную 

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Горячая вода расслабляет наши мышцы c телом и обеспечит оптимальный перепад температуры. Да-да, это может быть странно, но хоть температура тела и повысится в душе, она существенно упадет ко времени, когда вы будете ложиться спать.

Засыпайте и просыпайтесь в одинаковое время 

Правильный режим сна может помочь нашему тела наладить наши биоритмы и приблизить его к перманентному состоянию гармонии. Главное определить наши циркадные ритмы. К примеру, жаворонок с легкостью может заснуть в 9 и проснуться в 6. А для совы раньше 23 уснуть просто невозможно. В этом ничего плохого, но важно помнить: лучше всего вставать и засыпать в один день. 

Приглушайте свет за несколько часов до сна

Установите дома освещение, которое можно приглушать и делайте это за час или два до того, как идти спать.

Табу на электронику

Выработайте себе привычку откладывать гаджет за час-два до сна. Вместо этого вы можете прочесть книгу либо помедитировать. 

Напомним, 

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