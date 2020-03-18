Укрепляем иммунитет: 4 главных секрета

18 марта 2020 15:50 Антонина Старовойт
Укрепляем иммунитет: 4 главных секрета
Укрепляем иммунитет: 4 главных секрета
pixabay.com

Во времена, когда бушует коронавирус, самым правильным решением будет остаться дома и заняться своим здоровьем.

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Сегодня мы расскажем, что стоит принимать для укрепления иммунитета

Питание

Ешьте регулярно. Только с пищей поступает все и необходимое для нашей иммунной системы. Обратите внимание на пищу, которая легко усваивается: сложные углеводы, белки и клетчатка. Ни в коем случае не пренебрегайте завтраком. Замените сыр и кисломолочные продукты 0% жирности на сыр низкой жирности - 5-9%, а кисломолочные продукты на 1,5-2,5% жирности. Ведь жир и жирорастворимые витамины из этих продуктов защищают ваши легкие. 

Белок

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Сейчас белок как никогда в приоритете. Рыба, птица, яйца, мясо дают необходимые аминокислоты для синтеза иммуноглобулинов. Лучше всего варить бульон с рыбой или мясом. К примеру, куриный бульон отлично повышает иммунитет за счет термической обработки мясного продукта. В нем есть много веществ противовоспалительного и восстановительного характера, которые усиливают иммунитет организма.

Фрукты и ягоды

Старайтесь ежедневно съедать по одному фрукты, овощи и ягоды. Замороженные овощи и фрукты почти не уступают свежим с точки зрения питательной ценности. Следует употреблять 5 порций овощей и фруктов ежедневно.
Витамины 

Прежде всего, употребляйте продукты богатые витаминами С, А и цинком. Именно эти витамины являются мощными антиоксидантами, эффективно нейтрализуют свободные радикалы - которые способствуют повреждению клеток и ослабляют иммунитет. Много витамина А можно найти в печени и яйцах. Также не уступают и продукты растительного происхождения: морковь, тыква. Цинк лучше всего искать в грибах, птице и бобовых. Не забывайте о кашах. Минералы и витамины,которые в них находятся принимают непосредственное участие в борьбе с инфекцией. 

Напомним,

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