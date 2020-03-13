Избавиться от целлюлита за пару дней: какие продукты помогут вам

Избавиться от целлюлита за пару дней: какие продукты помогут вам

Конечно, одними продуктами проблема не решится, однако они могут значительно повлиять на это.

Имбирь

Сегодня мы расскажем, какие продукты следует добавить в рацион питания , чтобы стимулировать борьбу с "апельсиновой коркой".

Добавляйте имбирь в салаты, мясные блюда, соусы и даже в чай. Он улучшит циркуляцию лимфожидкости, укрепит лимфатическую систему, избавит от токсинов в жировых подкожных карманах, а также поможет убрать целлюлит.

Авокадо

Этот фрукт помогает укреплять кожу и сохранить ее упругость с эластичностью. Авокадо - полинасыщенный продукт, c большим содержанием жирных кислот.

Бананы

Из-за высокой калорийности желтого фрукта его часто списывают со счетов, опасаясь набрать лишнего. Очень зря! Ведь калий, содержащийся в бананах, выводит шлаки и тонизирует лимфатическую систему.

Напомним,