Избавиться от целлюлита за пару дней: какие продукты помогут вам

13 марта 2020 11:00 Антонина Старовойт
Избавиться от целлюлита за пару дней: какие продукты помогут вам
Избавиться от целлюлита за пару дней: какие продукты помогут вам
pixabay.com

Конечно, одними продуктами проблема не решится, однако они могут значительно повлиять на это.

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Сегодня мы расскажем, какие продукты следует добавить в рацион питания, чтобы стимулировать борьбу с "апельсиновой коркой". 

Имбирь 

Добавляйте имбирь в салаты, мясные блюда, соусы и даже в чай. Он улучшит циркуляцию лимфожидкости, укрепит лимфатическую систему, избавит от токсинов в жировых подкожных карманах, а также поможет убрать целлюлит.

Авокадо 

Этот фрукт помогает укреплять кожу и сохранить ее упругость с эластичностью. Авокадо - полинасыщенный продукт, c большим содержанием жирных кислот. 

Бананы

Из-за высокой калорийности желтого фрукта его часто списывают со счетов, опасаясь набрать лишнего. Очень зря! Ведь калий, содержащийся в бананах, выводит шлаки и тонизирует лимфатическую систему. 

Напомним, 

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