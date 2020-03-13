Избавиться от целлюлита за пару дней: какие продукты помогут вам
Конечно, одними продуктами проблема не решится, однако они могут значительно повлиять на это.
Имбирь
Добавляйте имбирь в салаты, мясные блюда, соусы и даже в чай. Он улучшит циркуляцию лимфожидкости, укрепит лимфатическую систему, избавит от токсинов в жировых подкожных карманах, а также поможет убрать целлюлит.
Авокадо
Этот фрукт помогает укреплять кожу и сохранить ее упругость с эластичностью. Авокадо - полинасыщенный продукт, c большим содержанием жирных кислот.
Бананы
Из-за высокой калорийности желтого фрукта его часто списывают со счетов, опасаясь набрать лишнего. Очень зря! Ведь калий, содержащийся в бананах, выводит шлаки и тонизирует лимфатическую систему.
Напомним,