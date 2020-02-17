ТОП-3 неожиданных продукта, повышающих уровень холестерина

Вы будете удивлены, ведь наверняка, регулярно потребляете минимум один опасный продукт.

Предлагаем вам немедленно узнать, что же это за продукты

Легкие углеводы

Белый рис, белый хлеб и макароны, приготовленные не из твердых сортов пшеницы — наиболее распространенные примеры легких углеводов. Регулярное потребление подобных продуктов повышает риск образования проблем с уровнем холестерина в крови.

Кокосовое масло

Оно отлично подойдет для вашего тела и волос, но не для внутреннего потребления. Дело в том, что кокосовое масло содержит слишком много насыщенных жиров и потому способно повышать уровень плохого холестерина. Так что, если вы заботитесь о здоровье своего сердца, лучше отдавайте предпочтение оливковому.

Сухие завтраки

Ленитесь по утрам готовить овсянку или отваривать яйца? Однако, мюсли и хлопья, залитые молоком, считаются одним из наиболее вредных и бесполезных завтраков. Во-первых, готовые завтраки - рафинированные углеводы, которые не содержат в себе необходимые для организма клетчатку и пищевые волокна. А во-вторых, чаще всего в их состав входит много сахара и крахмала, которые увеличивают риск болезней сердца, а также повышают уровень опасного холестерина.

Напомним,