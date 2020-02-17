ТОП-3 неожиданных продукта, повышающих уровень холестерина
Вы будете удивлены, ведь наверняка, регулярно потребляете минимум один опасный продукт.
Легкие углеводы
Белый рис, белый хлеб и макароны, приготовленные не из твердых сортов пшеницы — наиболее распространенные примеры легких углеводов. Регулярное потребление подобных продуктов повышает риск образования проблем с уровнем холестерина в крови.
Кокосовое масло
Сухие завтраки
Ленитесь по утрам готовить овсянку или отваривать яйца? Однако, мюсли и хлопья, залитые молоком, считаются одним из наиболее вредных и бесполезных завтраков. Во-первых, готовые завтраки - рафинированные углеводы, которые не содержат в себе необходимые для организма клетчатку и пищевые волокна. А во-вторых, чаще всего в их состав входит много сахара и крахмала, которые увеличивают риск болезней сердца, а также повышают уровень опасного холестерина.
Напомним,