ТОП-3 неожиданных продукта, повышающих уровень холестерина

17 февраля 2020 09:00 Антонина Старовойт
ТОП-3 неожиданных продукта, повышающих уровень холестерина
ТОП-3 неожиданных продукта, повышающих уровень холестерина
pixabay.com

Вы будете удивлены, ведь наверняка, регулярно потребляете минимум один опасный продукт.

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Предлагаем вам немедленно узнать, что же это за продукты

Легкие углеводы 

Белый рис, белый хлеб и макароны, приготовленные не из твердых сортов пшеницы — наиболее распространенные примеры легких углеводов. Регулярное потребление подобных продуктов повышает риск образования проблем с уровнем холестерина в крови. 

Кокосовое масло 

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Оно отлично подойдет для вашего тела и волос, но не для внутреннего потребления. Дело в том, что кокосовое масло содержит слишком много насыщенных жиров и потому способно повышать уровень плохого холестерина. Так что, если вы заботитесь о здоровье своего сердца, лучше отдавайте предпочтение оливковому.

Сухие завтраки 

Ленитесь по утрам готовить овсянку или отваривать яйца? Однако, мюсли и хлопья, залитые молоком, считаются одним из наиболее вредных и бесполезных завтраков. Во-первых, готовые завтраки - рафинированные углеводы, которые не содержат в себе необходимые для организма клетчатку и пищевые волокна. А во-вторых, чаще всего в их состав входит много сахара и крахмала, которые увеличивают риск болезней сердца, а также повышают уровень опасного холестерина. 

Напомним, 

 

 

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