Как правильно носить спортивный костюм и выглядеть модно?
Согласитесь, носить спортивный костюм так, чтобы это выглядело модно - целое искусство.
Правильный крой
Спортивный костюм вместе со штанами прямого кроя - отличный вариант для любительниц комфорта. В нем вы можете делать что угодно: от тренировки в зале до встречи с подружками.
Разные фактуры
Кроп-топ
Эта вещь в вашем гардеробе отлично может обиграться как элемент для занятия в зале либо же как обычный топ для повседневной носки за покупками или на свидание.
Образ-монохром
Как в случае и с трендами макияжа, монохром сейчас находится на пике популярности. Подберите себе костюм из одной цветовой гаммы - и вперед покорять мир.
Напомним,