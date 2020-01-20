Как правильно носить спортивный костюм и выглядеть модно?

20 января 2020 11:00 Антонина Старовойт
Как правильно носить спортивный костюм и выглядеть модно?
Как правильно носить спортивный костюм и выглядеть модно?
pixabay.com

Согласитесь, носить спортивный костюм так, чтобы это выглядело модно - целое искусство.

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Сегодня мы расскажем о главных секретах на практичных примерах. 

Правильный крой 

Спортивный костюм вместе со штанами прямого кроя - отличный вариант для любительниц комфорта. В нем вы можете делать что угодно: от тренировки в зале до встречи  с подружками. 

Разные фактуры 

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В том, чтобы выбрать несколько материалов для одного лука тоже нет ничего такого. Напротив, это покажет вашу креативность и нестандартное мышление. К примеру, плисовый верх отлично будет сочетаться с трикотажными плотными штанами. Главное - не бойтесь экспериментировать. 

Кроп-топ

Эта вещь в вашем гардеробе отлично может обиграться как элемент для занятия в зале либо же как обычный топ для повседневной носки за покупками или на свидание. 

Образ-монохром

Как в случае и с трендами макияжа, монохром сейчас находится на пике популярности. Подберите себе костюм из одной цветовой гаммы - и вперед покорять мир. 

Напомним, 

 

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