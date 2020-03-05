Продукты, которые помогут вашей щитовидной железе
Медики назвали продукты, которые входят в список must have для людей, имеющих проблемы с щитовидной железой.
По мнению врачей, для улучшения работы данного органа в рацион следует добавить красную рыбу (в ней содержится много жирных кислот Омега-3) в любом виде, отварную, тушенную и даже малосольную.
Остальными морепродуктами тоже пренебрегать не стоит, ведь они имеют в своем составе витамин В12 и цинк, эти микроэлементы также благотворно воздействуют на щитовидную железу и улучшают ее состояние.
Напомним,