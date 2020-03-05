Продукты, которые помогут вашей щитовидной железе

5 марта 2020 23:00 Алла Лысак
Продукты, которые помогут вашей щитовидной железе
Продукты, которые помогут вашей щитовидной железе

Медики назвали продукты, которые входят в список must have для людей, имеющих проблемы с щитовидной железой.

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Мы можем помочь щитовидной железе работать в оптимальном режиме, подбирая правильные продукты для питания.  

По мнению врачей, для улучшения работы данного органа в рацион следует добавить красную рыбу (в ней содержится много жирных кислот Омега-3) в любом виде, отварную, тушенную и даже малосольную. 

Остальными морепродуктами тоже пренебрегать не стоит, ведь они имеют в своем составе витамин В12 и цинк, эти микроэлементы также благотворно воздействуют на щитовидную железу и улучшают ее состояние.

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Не забывайте о яблоках (защищают орган от онкологических процессов), морской капусте (является источником йода), меде и орехах (повышают иммунную сопротивляемость и помогают вернуть тонус железе). 

Напомним,

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