Продукты, которые помогут вашей щитовидной железе

Медики назвали продукты, которые входят в список must have для людей, имеющих проблемы с щитовидной железой.

Мы можем помочь щитовидной железе работать в оптимальном режиме, подбирая правильные продукты для питания.

По мнению врачей, для улучшения работы данного органа в рацион следует добавить красную рыбу (в ней содержится много жирных кислот Омега-3) в любом виде, отварную, тушенную и даже малосольную.

Остальными морепродуктами тоже пренебрегать не стоит, ведь они имеют в своем составе витамин В12 и цинк, эти микроэлементы также благотворно воздействуют на щитовидную железу и улучшают ее состояние.

Не забывайте о яблоках (защищают орган от онкологических процессов), морской капусте (является источником йода), меде и орехах (повышают иммунную сопротивляемость и помогают вернуть тонус железе).

Напомним,