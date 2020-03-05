Восстанавливаем здоровье после зимы: ТОП-3 витамина для кожи

5 марта 2020 12:30 Антонина Старовойт
Восстанавливаем здоровье после зимы: ТОП-3 витамина для кожи
Восстанавливаем здоровье после зимы: ТОП-3 витамина для кожи
pixabay.com

Зима закончилась, а значит, самое время вернуться к подвижному образу жизни и нормализовать состояние кожи после сухой зимы.

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Сегодня мы расскажем о трех витаминах , в которых нуждается ваш организм с приходом весны. 

Витамин В

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Если вы всю зиму сталкивались с таким явлением, как трещины на губах, шелушение и сухость, мелкие высыпания, увядающий цвет кожи и мелкие морщины, то самое время подумать о том, как бы восполнить его запасы. Суточная норма продуктов, с содержанием Витамина В составляет 90 мг. Содержат этот витамин в себе следующие продукты: 

  1. Яйца;
  2. Мясо цыпленка и говяжье;
  3. Бананы;
  4. Семена подсолнуха;
  5. Шпинат.

Витамин С 

Витамин С вырабатывает коллаген, который поддерживает нашу кожу в хорошем состоянии и сохраняет молодость. Важно: если вы используете крема, в составе которых есть этот витамин — необходимо использовать крем с SPF защитой. Рекомендованая суточная норма для мужчин — 90 мг, для женщин — 75 мг, а детская — от 35 до 50 мг. Ищите витамин С в следующих продуктах: 

  1. Цитрусовые;
  2. Перец (как сладкий, так и горький);
  3. Томаты;
  4. Тыква;
  5. Картофель.

Витамин D

За время зимы наша кожа напрочь забыла и потеряла всяческие запасы витамина D. Это неудивительно, ведь получаем мы его только благодаря солнечному свету. Для дневной дозы достаточно находиться на солнце 15-30 минут. Рекомендуемая норма — от 10 до 15 мкг. Вы можете найти витамин D в таких продуктах, как: 

  1. Яйца;
  2. Лосось;
  3. Тунец;
  4. Сельдь;
  5. Грибы.

Напомним, 

 

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