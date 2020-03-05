Восстанавливаем здоровье после зимы: ТОП-3 витамина для кожи

Зима закончилась, а значит, самое время вернуться к подвижному образу жизни и нормализовать состояние кожи после сухой зимы.

Витамин В

Сегодня мы расскажем о трех витаминах , в которых нуждается ваш организм с приходом весны.

Яйца; Мясо цыпленка и говяжье; Бананы; Семена подсолнуха; Шпинат.

Витамин С

Если вы всю зиму сталкивались с таким явлением, как трещины на губах, шелушение и сухость, мелкие высыпания, увядающий цвет кожи и мелкие морщины, то самое время подумать о том, как бы восполнить его запасы. Суточная норма продуктов, с содержанием Витамина В составляет 90 мг. Содержат этот витамин в себе следующие продукты:

Витамин С вырабатывает коллаген, который поддерживает нашу кожу в хорошем состоянии и сохраняет молодость. Важно: если вы используете крема, в составе которых есть этот витамин — необходимо использовать крем с SPF защитой. Рекомендованая суточная норма для мужчин — 90 мг, для женщин — 75 мг, а детская — от 35 до 50 мг. Ищите витамин С в следующих продуктах:

Цитрусовые; Перец (как сладкий, так и горький); Томаты; Тыква; Картофель.

Витамин D

За время зимы наша кожа напрочь забыла и потеряла всяческие запасы витамина D. Это неудивительно, ведь получаем мы его только благодаря солнечному свету. Для дневной дозы достаточно находиться на солнце 15-30 минут. Рекомендуемая норма — от 10 до 15 мкг. Вы можете найти витамин D в таких продуктах, как:

Яйца; Лосось; Тунец; Сельдь; Грибы.

Напомним,