Восстанавливаем здоровье после зимы: ТОП-3 витамина для кожи
Зима закончилась, а значит, самое время вернуться к подвижному образу жизни и нормализовать состояние кожи после сухой зимы.
Витамин В
- Яйца;
- Мясо цыпленка и говяжье;
- Бананы;
- Семена подсолнуха;
- Шпинат.
Витамин С
Витамин С вырабатывает коллаген, который поддерживает нашу кожу в хорошем состоянии и сохраняет молодость. Важно: если вы используете крема, в составе которых есть этот витамин — необходимо использовать крем с SPF защитой. Рекомендованая суточная норма для мужчин — 90 мг, для женщин — 75 мг, а детская — от 35 до 50 мг. Ищите витамин С в следующих продуктах:
- Цитрусовые;
- Перец (как сладкий, так и горький);
- Томаты;
- Тыква;
- Картофель.
Витамин D
За время зимы наша кожа напрочь забыла и потеряла всяческие запасы витамина D. Это неудивительно, ведь получаем мы его только благодаря солнечному свету. Для дневной дозы достаточно находиться на солнце 15-30 минут. Рекомендуемая норма — от 10 до 15 мкг. Вы можете найти витамин D в таких продуктах, как:
- Яйца;
- Лосось;
- Тунец;
- Сельдь;
- Грибы.
Напомним,
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