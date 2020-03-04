Модная весна: ТОП-5 базовых вещей на этот сезон
Март постепенно набирает модных оборотов.
Тренч
Весна без тренча не весна. Весной это настоящий мастхэв. Выбирайте классический плащ - и точно не прогадаете. В этом сезоне можно выбрать длину макси и глубоки бежевый цвет.
Джинсы клеш
Цветочная расцветка в платьях
Этот узор все еще на пике популярности. Платье миди или макси в стиле ретро - главный мастхэв этой весны. Делайте ставку на нежные пастельные оттенки и сочетайте такое платье с замшевыми ботильонами и тренчем.
Тканевые кеды
Это настоящий конкурент массивных кроссовок. Носите такие походные кеды в духе 50-х и с платьями, и с бермудами, и с денимом.
Костюм в пастельных оттенках
Базовый костюм в бежевых оттенках (голубой, оранжевый или розовый) отлично впишется в модные тенденции этой весны. Будь то брючный костюм или двойка, состоящая из жакета с юбкой - главное отдавать предпочтение нежным подтонам и качеству.
Напомним,