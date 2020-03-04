Модная весна: ТОП-5 базовых вещей на этот сезон

Март постепенно набирает модных оборотов.

Тренч

Самое время составить базовый гардероб на весну , который легко сочетается между собой.

Весна без тренча не весна. Весной это настоящий мастхэв. Выбирайте классический плащ - и точно не прогадаете. В этом сезоне можно выбрать длину макси и глубоки бежевый цвет.

Джинсы клеш

Цветочная расцветка в платьях

70-ые возвращаются на наши подиумы и в гардеробы. Отдайте предпочтение традиционному голубому оттенку и плотному дениму. А застежка на пуговицах создаст эффектный акцент.

Этот узор все еще на пике популярности. Платье миди или макси в стиле ретро - главный мастхэв этой весны. Делайте ставку на нежные пастельные оттенки и сочетайте такое платье с замшевыми ботильонами и тренчем.

Тканевые кеды

Это настоящий конкурент массивных кроссовок. Носите такие походные кеды в духе 50-х и с платьями, и с бермудами, и с денимом.

Костюм в пастельных оттенках

Базовый костюм в бежевых оттенках (голубой, оранжевый или розовый) отлично впишется в модные тенденции этой весны. Будь то брючный костюм или двойка, состоящая из жакета с юбкой - главное отдавать предпочтение нежным подтонам и качеству.

Напомним,