Модная весна: ТОП-5 базовых вещей на этот сезон

4 марта 2020 12:30 Антонина Старовойт
Модная весна: ТОП-5 базовых вещей на этот сезон
Модная весна: ТОП-5 базовых вещей на этот сезон
pixabay.com

Март постепенно набирает модных оборотов.

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Самое время составить базовый гардероб на весну, который легко сочетается между собой. 

Тренч

Весна без тренча не весна. Весной это настоящий мастхэв. Выбирайте классический плащ - и точно не прогадаете. В этом сезоне можно выбрать длину макси и глубоки бежевый цвет. 

Джинсы клеш 

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70-ые возвращаются на наши подиумы и в гардеробы. Отдайте предпочтение традиционному голубому оттенку и плотному дениму. А застежка на пуговицах создаст эффектный акцент.

Цветочная расцветка в платьях 

Этот узор все еще на пике популярности. Платье миди или макси в стиле ретро - главный мастхэв этой весны. Делайте ставку на нежные пастельные оттенки и сочетайте такое платье с замшевыми ботильонами и тренчем.

Тканевые кеды 

Это настоящий конкурент массивных кроссовок. Носите такие походные кеды в духе 50-х и с платьями, и с бермудами, и с денимом. 

Костюм в пастельных оттенках 

Базовый костюм в бежевых оттенках (голубой, оранжевый или розовый) отлично впишется в модные тенденции этой весны.  Будь то брючный костюм или двойка, состоящая из жакета с юбкой - главное отдавать предпочтение нежным подтонам и качеству. 

Напомним,

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