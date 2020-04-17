Какие гормоны сохранят вашу красота и здоровье: ТОП-3 главных

17 апреля 2020 15:30 Антонина Старовойт
Какие гормоны сохранят вашу красота и здоровье: ТОП-3 главных
Какие гормоны сохранят вашу красота и здоровье: ТОП-3 главных
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Наш организм полностью контролируем гормонами.

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Чтобы точно знать, какие гормоны необходимо держать под контролем ради естественной красоты, читайте далее. 

Эстрогены 

Данную группу гормонов вырабатывают наши яичники. С начала подросткового возраста и первой менструации и до климакса мы полностью контролируемая гормонами группы эстрогенов. Именно они отвечают за регулярность менструального цикла, репродуктивное здоровье. Помимо этого, эстрогены защищают наши сосуды от образования холестериновых бляшек и сохраняют упругость кожи. Так же благодаря эстрогенам сохраняется прочность наших костей. Когда у девушек наблюдается гормольная проблема, она может заметить ухудшение памяти, появление морщин и отсутсвие контроля эмоций. При первых подобных звоночках необходимо сразу же обращаться за медицинской помощью к врачу. Улучшить состояние эстрогена в крови может помочь пища, содержащая растительные гормоны: бобовые, мясо, молочные продукты.

Прогестерон 

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Прогестерон отвечает сразу за множество функций. К примеру, он формирует грудь у девочек в подростковом возрасте и помогает девушкам вынашивать ребенка при беременности. Когда этого гормона откровенно мало в организме, девушка может ощущать болезненные менструации и сильный ПМС. Почему в крови начинается недостаток прогестерона может определить только врач. Чаще всего в таких случаях показана гормональная терапия. Однако сейчас все больше докторов склоняются к тому, что она больше вредит, чем помогает.  

Мелатонин 

Главный гормон сна просто крайне важен для женского организма. Во-первых, он тесно связан с кортизолом - гормоном стресса. И если мелатонин не в порядке, растет, соотвественно, и кортизол. А вот повышенный гормон стресса уже чреват целым букетом проблем: от сбоев в менструальном цикле до проблем с метаболизмом и обменом веществ. К счастью, выровнять этот гормон до какого-то времени невероятно просто. Достаточно просто привести в норму ваш режим сна. 

Напомним, 

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