Какие гормоны сохранят вашу красота и здоровье: ТОП-3 главных

Наш организм полностью контролируем гормонами.

Эстрогены

Чтобы точно знать, какие гормоны необходимо держать под контролем ради естественной красоты , читайте далее.

Данную группу гормонов вырабатывают наши яичники. С начала подросткового возраста и первой менструации и до климакса мы полностью контролируемая гормонами группы эстрогенов. Именно они отвечают за регулярность менструального цикла, репродуктивное здоровье. Помимо этого, эстрогены защищают наши сосуды от образования холестериновых бляшек и сохраняют упругость кожи. Так же благодаря эстрогенам сохраняется прочность наших костей. Когда у девушек наблюдается гормольная проблема, она может заметить ухудшение памяти, появление морщин и отсутсвие контроля эмоций. При первых подобных звоночках необходимо сразу же обращаться за медицинской помощью к врачу. Улучшить состояние эстрогена в крови может помочь пища, содержащая растительные гормоны: бобовые, мясо, молочные продукты.

Прогестерон

Мелатонин

Прогестерон отвечает сразу за множество функций. К примеру, он формирует грудь у девочек в подростковом возрасте и помогает девушкам вынашивать ребенка при беременности. Когда этого гормона откровенно мало в организме, девушка может ощущать болезненные менструации и сильный ПМС. Почему в крови начинается недостаток прогестерона может определить только врач. Чаще всего в таких случаях показана гормональная терапия. Однако сейчас все больше докторов склоняются к тому, что она больше вредит, чем помогает.

Главный гормон сна просто крайне важен для женского организма. Во-первых, он тесно связан с кортизолом - гормоном стресса. И если мелатонин не в порядке, растет, соотвественно, и кортизол. А вот повышенный гормон стресса уже чреват целым букетом проблем: от сбоев в менструальном цикле до проблем с метаболизмом и обменом веществ. К счастью, выровнять этот гормон до какого-то времени невероятно просто. Достаточно просто привести в норму ваш режим сна.

Напомним,