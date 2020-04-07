ТОП-5 признаков гормонального дисбаланса: проверьте его и у себя

Гормоны - очень коварная и хитрая особенность нашего организма. Если они начинают работать не по-правильному, вы можете столкнуться с рядом серьезных проблем.

Проблемы с памятью

Сегодня мы расскажем, как предотвратить последствия гормонального дисбаланса и выявить у себя раньше. Помогут в этом вам следующие симптомы.

Не можете вспомнить, что делали день, полдня или час назад? Отключили ли утюг, закрыли ли холодильник или дверь? Это все признаки низкого уровня эстрогена и кортизола. По данным исследований, падение уровня этих гормонов становится причиной забывчивости, несобранности и снижения ясности ума.

Увеличение веса

Регулярная мигрень

Не всегда проблема заключается исключительно в неправильном питании. В этой ситуации оно скорее может спровоцировать проблемы с работой гормонов. Поэтому вы вполне можете набрать вес даже на голодании. Резкие скачки веса указывают на то, что вам срочно необходимо сдать анализы на эстроген, инсулин и кортизол. А затем обратиться к эндокринологу.

Возможно, ваша голова болит не просто из-за того, что вы не выспались либо поругались с подружкой. Если отбросить стрессы и усталость, то можно говорить о том, что головную боль вызывает в первую очередь низкий уровень эстрогена. Этот гормон отвечает за обменные процессы в спином и головном мозге, а если в нашем организме имеется его избыток или недостаток, то это может стать причиной плохого настроения и мигрени.

Усталость

Если вы чувствуете усталость и упадок сил с самого утра, а вместе с этим еще и скрытую агрессию и раздражение, то вполне вероятно, что у вас гормональный дисбаланс. В данном случае причиной подобного перепада настроения может быть повышенное содержание тиреоидных гормонов. Лучше обратиться к доктору, если даже в самый спокойный день вы "на иголках".

Выпадение волос

Тут стоит обратить внимание сразу на несколько гормонов: тестостерон, инсулин и гормоны щитовидной железы. У женщин чрезмерное количество тестостерона в крови чревато выпадением волос. Связано это с тем, что производный тестостерона гормон ДГТ убивает волосяные фолликулы, а значит, заставляет их выпадать. Здесь необходимо обращаться как к эндокринологу, так и к трихологу.

Напомним,