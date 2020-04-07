ТОП-5 признаков гормонального дисбаланса: проверьте его и у себя

7 апреля 2020 11:00 Антонина Старовойт
ТОП-5 признаков гормонального дисбаланса: проверьте его и у себя
ТОП-5 признаков гормонального дисбаланса: проверьте его и у себя
pixabay.com

Гормоны - очень коварная и хитрая особенность нашего организма. Если они начинают работать не по-правильному, вы можете столкнуться с рядом серьезных проблем.

Читайте такжеДруг за друга горой: Камалия рассказала о поддержке супруга
Сегодня мы расскажем, как предотвратить последствия гормонального дисбаланса и выявить у себя раньше. Помогут в этом вам следующие симптомы. 

Проблемы с памятью

Не можете вспомнить, что делали день, полдня или час назад? Отключили ли утюг, закрыли ли холодильник или дверь? Это все признаки низкого уровня эстрогена и кортизола. По данным исследований, падение уровня этих гормонов становится причиной забывчивости, несобранности и снижения ясности ума.

Увеличение веса 

Читайте такжеКак наладить женское здоровье: ТОП-5 продуктов
Не всегда проблема заключается исключительно в неправильном питании. В этой ситуации оно скорее может спровоцировать проблемы с работой гормонов. Поэтому вы вполне можете набрать вес даже на голодании. Резкие скачки веса указывают на то, что вам срочно необходимо сдать анализы на эстроген, инсулин и кортизол. А затем обратиться к эндокринологу. 

Регулярная мигрень 

Возможно, ваша голова болит не просто из-за того, что вы не выспались либо поругались с подружкой. Если отбросить стрессы и усталость, то можно говорить о том, что головную боль вызывает в первую очередь низкий уровень эстрогена. Этот гормон отвечает за обменные процессы в спином и головном мозге, а если в нашем организме имеется его избыток или недостаток, то это может стать причиной плохого настроения и мигрени. 

Усталость 

Если вы чувствуете усталость и упадок сил с самого утра, а вместе с этим еще и скрытую агрессию и раздражение, то вполне вероятно, что у вас гормональный дисбаланс. В данном случае причиной подобного перепада настроения может быть повышенное содержание тиреоидных гормонов. Лучше обратиться к доктору, если даже в самый спокойный день вы "на иголках". 

Выпадение волос 

Тут стоит обратить внимание сразу на несколько гормонов: тестостерон, инсулин и гормоны щитовидной железы. У женщин чрезмерное количество тестостерона в крови чревато выпадением волос. Связано это с тем, что производный тестостерона гормон ДГТ убивает волосяные фолликулы, а значит, заставляет их выпадать. Здесь необходимо обращаться как к эндокринологу, так и к трихологу. 

Напомним, 

Облако тегов

здоровье советы гормоны правильное питание

Материалы по теме

Тренды лета-2020, в которые вы влюбитесь с первого взгляда
Lifestyle

Тренды лета-2020, в которые вы влюбитесь с первого взгляда
ТОП-3 версии происхождения коронавируса
Наука и техника

ТОП-3 версии происхождения коронавируса
Убираем пигментные пятна: ТОП-3 эффективных способа
ЗОЖ

Убираем пигментные пятна: ТОП-3 эффективных способа
Что делать, если разбился градусник: пошаговая инструкция
Полезные советы

Что делать, если разбился градусник: пошаговая инструкция

Популярное на сайте

Ирина Билык: Наверное, я реалист. Паники нет точно!

Ирина Билык: Наверное, я реалист. Паники нет точно!
Ничто не случается дважды 2 сезон: смотреть онлайн 8 серию (эфир от 02.04.2020)

Ничто не случается дважды 2 сезон: смотреть онлайн 8 серию (эфир от 02.04.2020)
Холостяк-10: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 03.04.2020)

Холостяк-10: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 03.04.2020)
Ничто не случается дважды 2 сезон: смотреть онлайн 5 серию (эфир от 01.04.2020)

Ничто не случается дважды 2 сезон: смотреть онлайн 5 серию (эфир от 01.04.2020)

Популярное видео

Ничто не случается дважды 2 сезон: смотреть онлайн 8 серию (эфир от 02.04.2020)

Ничто не случается дважды 2 сезон: смотреть онлайн 8 серию (эфир от 02.04.2020)
Ничто не случается дважды 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 30.03.2020)

Ничто не случается дважды 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 30.03.2020)
Холостяк-10: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 03.04.2020)

Холостяк-10: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 03.04.2020)
Ничто не случается дважды 2 сезон: смотреть онлайн 2 серию (эфир от 30.03.2020)

Ничто не случается дважды 2 сезон: смотреть онлайн 2 серию (эфир от 30.03.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK