Секрет красоты Марии Мельник: ведущая рассказала об уходе за светлыми волосами

Ведущая «Ранку з Україною» на канале «Украина» Мария Мельник поделилась с поклонниками собственными бьюти-секретами ухода за волосами.

Телеведущая Мария Мельник дала советы, как восстановить и стимулировать рост волос, а также рассказала, как длительный период удерживать холодный оттенок блондинкам.

Телеведущая Мария Мельник признается – постоянно заботится о своих волосах, но в условиях карантина не имеет возможности свободно посещать бьюти-специалистов. В прямом эфире на странице «Ранок з Україною» в Instagram Мария поделилась собственными лайфхаками по уходу за волосами.

«Я считаю, что длинные волосы – это в первую очередь генетика. Имею в виду густоту и тому подобное. Но помогать своему организму все же можно, и я поделюсь с вами своими основными секретами ухода за длинными светлыми волосами», – говорит Мария Мельник.

1. Массаж головы – старайтесь каждый день делать себе массаж. Это провоцирует прилив крови к голове, к тому же это полезно для кожи лица, для тонуса и, конечно, для волос. Я понимаю, что от подобной процедуры быстрее пачкаются волосы, но, если это делать перед тем, как помыть голову – лишним не будет. Начинайте с легкого перебирания волос, затем пройдитесь по голове массирующими движениями, а в конце можете слегка потягивать себя за волосы.

2. Тонирование волос – ведущая уверена, что тонирование полезно не только для внешнего вида, а и для состояния волос. Чешуйки, когда мы долго не тонируем волосы, раскрываются, а тон их закрывает, поэтому волосы становятся гладкими.

3. Поддержка цвета – если нет возможности часто тонировать волосы, а цвет хочется поддержать как можно дольше, Мария Мельник советует использовать фиолетовый шампунь. Это средство следует держать на волосах не более 2-2,5 минут – оно поможет сохранить холодный оттенок волос и помешает его желтению.

4. Увлажнение волос – телеведущая долго находилась в поиске «своей» маски для волос и наконец нашла. Звезда телеэкранов советует применять восстанавливающие маски во время каждого мытья головы, ведь природное и химическое воздействие на волосы может ослабить и истощить их.

5. Ритуалы после мытья головы. Пройдя 4 предыдущих процедур, Мария Мельник делает еще одну, а именно нанесение нескольких капель масла или спрея для волос. После чего расчесывает и сушит.

Кроме того, ведущая отметила – не стоит собственноручно красить волосы, а лучше дождаться времени, когда за этим можно будет обратиться к профессионалам, ведь совершив ошибку, будет очень сложно вернуть красоту и здоровье женского украшения.

Смотрите программу «Ранок з Україною» по будням в 6:30 на канале «Украина».