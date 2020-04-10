Невероятная правда о звездах: секреты похудения звездных мам и сумочка Златы Огневич

10 апреля 2020 21:30 Александр Кива
Невероятная правда о звездах: секреты похудения звездных мам и сумочка Златы Огневич
Невероятная правда о звездах на СТБ: ведущая Надежда Матвеева

11 и 12 апреля на канале СТБ в 9:30 зрители увидят новые выпуски проекта о жизни селебрити – «Невероятная правда о звездах».

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Ведущие – Григорий Решетник и Надежда Матвеева – расскажут о самых интересных новостях украинского и голливудского шоу-бизнеса!

Как звездные мамы возвращаются в идеальную форму после родов? Анита Луценко, Ольга Цибульская и другие мамы-селебрити готовы раскрыть зрителям свои самые эффективные методы. Что неожиданного журналисты найдут в сумочке Златы Огневич? И что интересного можно увидеть за кулисами «Дизель Шоу»?

Знаменитые мамы расскажут, как проводят карантин с детьми и поделятся своими лайфхаками. Почему Ким Кардашьян пришлось обратиться за советами к подписчикам? Кто из селебрити делал маммопластику? А также, пройдут ли отношения Тони Матвиенко и Арсена Мирзояна проверку на прочность? Григорий Решетник и Надежда Матвеева готовы раскрыть самые интересные секреты звезд!

Невероятная правда о звездах —  в субботу и воскресенье в 9:30 на СТБ 

Напомним, 

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