Невероятная правда о звездах: секреты похудения звездных мам и сумочка Златы Огневич
11 и 12 апреля на канале СТБ в 9:30 зрители увидят новые выпуски проекта о жизни селебрити – «Невероятная правда о звездах».
Как звездные мамы возвращаются в идеальную форму после родов? Анита Луценко, Ольга Цибульская и другие мамы-селебрити готовы раскрыть зрителям свои самые эффективные методы. Что неожиданного журналисты найдут в сумочке Златы Огневич? И что интересного можно увидеть за кулисами «Дизель Шоу»?
Знаменитые мамы расскажут, как проводят карантин с детьми и поделятся своими лайфхаками. Почему Ким Кардашьян пришлось обратиться за советами к подписчикам? Кто из селебрити делал маммопластику? А также, пройдут ли отношения Тони Матвиенко и Арсена Мирзояна проверку на прочность? Григорий Решетник и Надежда Матвеева готовы раскрыть самые интересные секреты звезд!
Невероятная правда о звездах — в субботу и воскресенье в 9:30 на СТБ
Напомним,