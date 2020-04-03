Ведущая канала Украина отпразднует День рождения на карантине

3 апреля 2020 08:34 Александр Кива
Ведущая канала Украина отпразднует День рождения на карантине
Ведущая канала Украина Мария Мельник
пресс-служба

Ведущей программы «Ранок з Україною» на канале «Украина» Марии Мельник приходится праздновать День рождения на карантине.

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В новом выпуске утреннего шоу телеведущая рассказала, в какое путешествие собралась, и поделилась персональным рецептом, как загадать желание, чтобы оно осуществилось.

Ведущая «Ранку з Україною» Мария Мельник верит: как День рождения встретишь, так следующий год и проведешь. Поэтому каждый год на свой праздник Маша отправляется в путешествие – такие подарки ей делает муж Виктор.

«У меня даже был один День рождения, который я праздновала в самолете. Я родилась в 11:45 дня, и именно в это время я летела в самолете, для меня это было что-то невероятное, крутое! Это эмоции, которые запоминаются», – рассказала ведущая «Ранку з Україною» Мария Мельник.

Свой 29-й День рождения Маша тоже запомнит, ведь впервые будет праздновать его на карантине. Впрочем, одно маленькое путешествие ведущая все же планирует.

«Я уже спросила у своих подписчиков советы, как отпраздновать: на кухне, в спальне, в гостиной или в ванной? Возможно, буду собирать чемодан и ездить из одной комнаты в другую», – смеясь, прокомментировала телеведущая.

Неплохая идея. Главное в путешествии – хорошее настроение и хорошая компания. А Маше повезло и с тем, и с другим. Муж вместе с ней, на карантине, а родные и друзья обязательно найдут способ поздравить.

«Жаль, что в этом году не попробую мамин торт или попробую его позже, надеюсь, где-то в мае. Всегда ко Дню моего рождения мама готовит торт, и я надеюсь, он хотя бы виртуально, но будет на столе у ​​меня – они у себя в Кропивницком его приготовят, и мы вместе будем чаевничать», – рассказала Мария Мельник в эфире канала «Украина».

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Кроме того, ведущая поделилась собственным лайфхаком – как загадать желание, чтобы оно исполнилось:

«Я прописываю свои желания и планы на будущее. Причем делаю это с самого детства. Например, один из фрагментов – Опра, которая сидела на диване, красиво сложив ножки, и работала в эфире. Прошло 5 лет – и вуаля! Я на канале «Украина», это та же платформа и там примерно такой же диван, я сейчас вспоминаю и удивляюсь, а иногда ловлю себя на мысли, что сижу именно так, как она».

Смотрите программу «Ранок з Україною» по будням в 6:30 на канале «Украина».

 

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