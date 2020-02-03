Ведущая канала Украина Мария Мельник побывала на Марсе

Эксклюзив 3 февраля 2020 07:00 Александр Кива
Ведущая канала Украина Мария Мельник побывала на Марсе
Ведущая канала Украина Мария Мельник

Ведущая Мария Мельник: Канарские острова – идеальное место отдыха для тех, кто хочет побывать в местах «вечной весны».

Читайте такжеЭксклюзив! Дмитрий Комаров: Китай перевернул мое сознание и влюбил в себя
Ведущая программы «Ранок з Україною» на канале «Украина» Мария Мельник – опытная путешественница: знает, как правильно провести уик-энд в любое время года. Поэтому на зимних каникулах отправилась на Канарские острова.

Путешествие налегке

– Главная особенность нашего с мужем отдыха – путешествовать налегке, – говорит ведущая. – Мы с Виктором научились довольствоваться в отпуске только самыми необходимыми вещами, чтобы с собой была исключительно ручная кладь – 2 маленьких рюкзака. Поэтому в отпуске отказываюсь от лишних нарядов, обуви и практически всей косметики – беру только крем и бальзам в маленьких емкостях. В этой поездке быть не обремененными багажом особенно актуально: мы посетили сразу два острова – Гран-Канария и Лансароте.

Сменить локацию не составило особого труда. Чтобы добраться с одного острова на другой, можно воспользоваться разными видами транспорта – подешевле, к примеру, на пароме, немного затратнее – самолетом.

Прежде всего Канарские острова покорили меня своим стабильным климатом – там не бывает слишком холодно или жарко. В зимний период температура достигает 22 градусов, но при этом очень комфортно загорать и даже купаться.

Еще там достаточно приемлемые цены – это касается и перелета, и проживания, а также питания и развлечений. К примеру, аренда автомобиля на сутки обойдется от 10 евро, зато успеешь посетить множество интересных мест и сделать крутые фото. Причем не нужно прилагать особых усилий и тратить кучу времени, чтобы разобраться, куда податься, где находятся достопримечательности, заслуживающие внимания. На любой туристической карте (и даже в самом GPS-навигаторе) обозначены наиболее популярные места, откуда туристы привозят самые крутые фото.

Лава, пустыня и сумасшедший океан

Поскольку Канарские острова расположены на вулканах, это делает их абсолютно уникальными. Практически все здешние места оставляют большой след в памяти путешественников. К примеру, на острове Гран-Канария есть локации, где создается впечатление, будто под ногами мертвая земля. Она похожа на поверхность Марса: нет ничего живого, только застывшая лава вокруг. Также на острове Гран-Канария по соседству с городом и океаном раскинулась настоящая пустыня, из которой постоянно наносит ветром песок.

Читайте такжеМеган Маркл и принц Гарри больше никому ничего не должны
Мне очень понравилось, что на островах можно найти абсолютно разные типы пляжей. С  белым идеальным песком и черным вулканическим; пляжи, где нет больших волн, поскольку для них создают искусственные волнорезы, и бурлящий сумасшедший океан, волны которого могут подниматься на невероятную высоту. Кстати, на эти волны можно смотреть вечно. Природные парки, разнообразные ботанические сады, парки с животными, контактные зоопарки, удивительно живописные пейзажи, меняющиеся радикально в зависимости от географического расположения – все это незабываемо!

Вулкан-сковородка

Что меня не особо впечатлило, так это еда на островах. Там не найдешь особых изысков. Хотя блюда из свежайших морепродуктов – ну очень вкусные! И ассортимент оставляет желать лучшего. Нет большого выбора фруктов – я бы даже сказала, в основном, встречаются те же, что в украинских гипермаркетах.

Но местные жители придумали, чем все же удивить любознательных туристов. На острове Лансароте блюда готовят просто на раскаленной поверхности вулкана – пользуются ею как сковородкой. (Смеется.) Естественно, это не оставляет большинство путешественников равнодушными.

А целом я довольна этой поездкой. Канарские острова – идеальное место отдыха для тех, кто хочет побывать в местах «вечной весны», слиться с удивительной природой, не потратив при этом слишком много денег.


<подпись>Текст: Ольга Владимирова

Облако тегов

отдых звезд Теленеделя путешествия эксклюзив Мария Мельник

Материалы по теме

MARUV покорила Сеть соблазнительной фотосессией во время отдыха на Бали
Новости

MARUV покорила Сеть соблазнительной фотосессией во время отдыха на Бали
Крепостная 3 сезон: Алексея Косача не будет!
Анонсы на ТВ

Крепостная 3 сезон: Алексея Косача не будет!
Геннадий Попенко: дважды отец
Телезвезда

Геннадий Попенко: дважды отецЭксклюзив
Эти продукты спасут вашу щитовидную железу!
ЗОЖ

Эти продукты спасут вашу щитовидную железу!

Популярное на сайте

Ирина Билык призналась, почему праздновала Новый год с Димой Коляденко

Ирина Билык призналась, почему праздновала Новый год с Димой Коляденко
Салат «Мимоза» в современной ресторанной подаче от Ивана Милановича (рецепт)

Салат «Мимоза» в современной ресторанной подаче от Ивана Милановича (рецепт)
Мир наизнанку-11: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 29.01.2020)

Мир наизнанку-11: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 29.01.2020)
Голос країни-10: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 02.02.2020)

Голос країни-10: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 02.02.2020)

Популярное видео

Голос країни-10: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 26.01.2020)

Голос країни-10: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 26.01.2020)
Мир наизнанку-11: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 29.01.2020)

Мир наизнанку-11: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 29.01.2020)
Голос країни-10: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 02.02.2020)

Голос країни-10: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 02.02.2020)
Одруження наосліп-6: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 28.01.2020)

Одруження наосліп-6: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 28.01.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен / OK