Ведущая канала Украина Мария Мельник побывала на Марсе

Ведущая Мария Мельник: Канарские острова – идеальное место отдыха для тех, кто хочет побывать в местах «вечной весны».

Путешествие налегке

Ведущая программы «Ранок з Україною» на канале «Украина» Мария Мельник – опытная путешественница: знает, как правильно провести уик-энд в любое время года. Поэтому на зимних каникулах отправилась на Канарские острова.

– Главная особенность нашего с мужем отдыха – путешествовать налегке, – говорит ведущая. – Мы с Виктором научились довольствоваться в отпуске только самыми необходимыми вещами, чтобы с собой была исключительно ручная кладь – 2 маленьких рюкзака. Поэтому в отпуске отказываюсь от лишних нарядов, обуви и практически всей косметики – беру только крем и бальзам в маленьких емкостях. В этой поездке быть не обремененными багажом особенно актуально: мы посетили сразу два острова – Гран-Канария и Лансароте.

Сменить локацию не составило особого труда. Чтобы добраться с одного острова на другой, можно воспользоваться разными видами транспорта – подешевле, к примеру, на пароме, немного затратнее – самолетом.

Прежде всего Канарские острова покорили меня своим стабильным климатом – там не бывает слишком холодно или жарко. В зимний период температура достигает 22 градусов, но при этом очень комфортно загорать и даже купаться.

Еще там достаточно приемлемые цены – это касается и перелета, и проживания, а также питания и развлечений. К примеру, аренда автомобиля на сутки обойдется от 10 евро, зато успеешь посетить множество интересных мест и сделать крутые фото. Причем не нужно прилагать особых усилий и тратить кучу времени, чтобы разобраться, куда податься, где находятся достопримечательности, заслуживающие внимания. На любой туристической карте (и даже в самом GPS-навигаторе) обозначены наиболее популярные места, откуда туристы привозят самые крутые фото.

Лава, пустыня и сумасшедший океан

Поскольку Канарские острова расположены на вулканах, это делает их абсолютно уникальными. Практически все здешние места оставляют большой след в памяти путешественников. К примеру, на острове Гран-Канария есть локации, где создается впечатление, будто под ногами мертвая земля. Она похожа на поверхность Марса: нет ничего живого, только застывшая лава вокруг. Также на острове Гран-Канария по соседству с городом и океаном раскинулась настоящая пустыня, из которой постоянно наносит ветром песок.

Мне очень понравилось, что на островах можно найти абсолютно разные типы пляжей. С белым идеальным песком и черным вулканическим; пляжи, где нет больших волн, поскольку для них создают искусственные волнорезы, и бурлящий сумасшедший океан, волны которого могут подниматься на невероятную высоту. Кстати, на эти волны можно смотреть вечно. Природные парки, разнообразные ботанические сады, парки с животными, контактные зоопарки, удивительно живописные пейзажи, меняющиеся радикально в зависимости от географического расположения – все это незабываемо!

Вулкан-сковородка

Что меня не особо впечатлило, так это еда на островах. Там не найдешь особых изысков. Хотя блюда из свежайших морепродуктов – ну очень вкусные! И ассортимент оставляет желать лучшего. Нет большого выбора фруктов – я бы даже сказала, в основном, встречаются те же, что в украинских гипермаркетах.

Но местные жители придумали, чем все же удивить любознательных туристов. На острове Лансароте блюда готовят просто на раскаленной поверхности вулкана – пользуются ею как сковородкой. (Смеется.) Естественно, это не оставляет большинство путешественников равнодушными.

А целом я довольна этой поездкой. Канарские острова – идеальное место отдыха для тех, кто хочет побывать в местах «вечной весны», слиться с удивительной природой, не потратив при этом слишком много денег.

<подпись>Текст: Ольга Владимирова