Дмитрий Комаров на обложке журнала Телескоп: Китай перевернул мое сознание и влюбил в себя

29 января вышел свежий номер журнала Телескоп с Дмитрием Комаровым на обложке.

Читайте в свежем номере еженедельника « Телескоп »:

29 января в 22:45 на канале «1+1» состоялась премьера 11 сезона тревел-шоу «Мир наизнанку», который погрузит зрителей в неординарный мир Китая. Перехватив в перерыве между экспедициями бессменного ведущего проекта Дмитрия Комарова, «ТОП» забросал его вопросами. В ответ Дима подробно рассказал, чем удивила новая страна, как его там встретили, чем кормили и чему научили. А на закуску добавил кое-что о личном!

«Все девушки хотят свадьбу, а парни думают — ну, может, когда-нибудь…» — сказала как-то Кэмерон Диас. Кто-кто, а она знает, о чем говорит, — за жизнь ее корабль немало кидало из стороны в сторону в океане любви. Но сейчас у актрисы приятный штиль: 4 января у Кэмерон и ее мужа Бенджи Мэддена появилась дочь Рэддикс.

На пороге 2020-го дотошные сотрудники издания Forbs порылись в карманах музыкантов и присудили Полу Маккартни титул самого богатого рокера на планете. «ТОП» выяснил, как он заработал свое состояние и кто из его коллег в других жанрах добился похожих успехов.

58-летняя актриса Дженнифер Кулидж по праву носит титул королевы эпизодов. Благодаря фактуре и чувству юмора она засветилась во множестве комедий, но не в главных ролях, а в образах мимолетных персонажей или подружек центральных героев. Как за звездой закрепилось амплуа эпизодической акрисы и почему она так и не вышла на первый план, рассказываем в рубрике «ТОП-Телеман».

Премьера 24-серийного детектива «Карпатский рейнджер» канала 2+2 о принципиальном штаб-сержанте Поле Гордийчаке, прибывшем из Канады в Западную Украину на службу, состоится совсем скоро. Чтобы скрасить ожидание, предлагаем узнать больше о запутанном сюжете и насладиться магическими видами Карпат, где и снимали проект.

1 февраля талантливому лицедею Брэндону Ли могло бы исполниться 55… Ему прочили блестящее актерское будущее, но у жизни на этот счет были свои планы. Сын легендарного Брюса Ли трагически погиб в 28 лет, однако навсегда остался в памяти зрителей. «ТОП» вспомнил самые интересные киноработы актера.

Это свершилось: «Она сказала: «Да!» — написал в Instagram завидный уже экс-холостяк Никита Добрынин. А мы, вдохновленные витающим в воздухе романтическим настроением, узнали подробности.

Вопрос к заядлым сладкоежкам: а вы знали, что одна из самых популярных конфет — трюфель — отмечает свое 100-летие? Кто придумал это лакомство и в чем сходство конфеты и гриба, который носит то же имя, рассказываем в рубрике «ТОП-Эпизод».

Аренда квартиры, машины, техники — дело привычное. А что скажете об аренде государства? Думаете, мы шутим? А вот и нет! Лихтенштейн — одно из самых маленьких государств в мире и едва заметно на карте Европы. Здесь любой человек сможет стать полноценным князем на день. Знакомимся ближе с чудо-державой в новом выпуске журнала «Телескоп».

Начало года — время строить планы и подводить итоги. «ТОП» решил разобраться, какие новые слова и выражения вошли в нашу жизнь в 2019 году. Результаты небольшого исследования — в рубрике «Словарный запас».

Специалисты все чаще подчеркивают вред несбалансированных диет. Несмотря на это, все больше людей приобщаются к разнообразным пищевым направлениям. Сейчас на пике популярности флекситарианство. Что это и с чем его едят, разбирался наш редакционный диетолог.

Психологи не раз задавались вопросом: почему мужчинам и женщинам сложно найти общий язык? Правда ли, что «кто-то с Марса, а кто-то с Венеры»? «ТОП» изучил результаты последних научных исследований и нашел шесть причин, объясняющих, почему дамам и джентльменам так непросто прийти к согласию.

В холода нашему телу требуется больше калорий для обогрева. Поэтому блюда в вашем рационе должны быть не только здоровыми, но и сытными. ТОП-Кулинар традиционно помогает с идеями.

Журнал «Телескоп» продается во всех точках продажи прессы на территории Украины. Рекомендованная цена – 12 гривен 00 копеек.

Журнал «Телескоп» также можно приобрести в нашем интернет-магазине.