Тимур Мирошниченко: Мы готовы родить третьего - ЭКСКЛЮЗИВ!
29 января в продажу поступил свежий номер журнала «Теленеделя», на обложке которого - ведущий Тимур Мирошниченко с женой Инной.
Тимур, поздравляем с рождением сына! Уже ощутили, что статус поменялся, ведь теперь вы не просто папа, а дважды папа?
Пока нет. У меня сейчас такое эйфорическое состояние… (Интервью проходило на третий день после родов. – Прим. ред.). Еду в машине – и улыбаюсь. Иду по улице – улыбаюсь. Прямо распирает от радости и гордости.
Гордость за то, что получилось, как хотели?
Ну конечно! У нас есть дочка, а теперь и сын – полный комплект.
Полную версию откровенного интервью читайте в журнале «Теленеделя» №6, 2020 от 29 января в продаже!
Журнал «Теленеделя» продается во всех точках продажи прессы на территории Украины. Рекомендованная цена - 17 грн. 00 коп.
Журнал «Теленеделя» также можно приобрести в нашем интернет-магазине.
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