Тимур Мирошниченко: Мы готовы родить третьего - ЭКСКЛЮЗИВ!

Эксклюзив 29 января 2020 10:30 Александр Кива
Тимур Мирошниченко: Мы готовы родить третьего - ЭКСКЛЮЗИВ!
Тимур Мирошниченко с женой Инной
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29 января в продажу поступил свежий номер журнала «Теленеделя», на обложке которого - ведущий Тимур Мирошниченко с женой Инной.

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Как должен выглядеть отец семейства, у которого одному ребенку – год и семь месяцев, а второму – несколько дней? В большинстве случаев счастливым, замученным и озабоченным. У шоумена и ведущего программы «Звездный путь» (телеканал «Украина») все по-другому: он просто счастливый и… еще раз счастливый!

Тимур, поздравляем с рождением сына! Уже ощутили, что статус поменялся, ведь теперь вы не просто папа, а дважды папа?

Пока нет. У меня сейчас такое эйфорическое состояние… (Интервью проходило на третий день после родов. – Прим. ред.). Еду в машине – и улыбаюсь. Иду по улице – улыбаюсь. Прямо распирает от радости и гордости.

Гордость за то, что получилось, как хотели?

Ну конечно! У нас есть дочка, а теперь и сын – полный комплект.

Полную версию откровенного интервью читайте в журнале «Теленеделя» №6, 2020 от 29 января в продаже!

Журнал «Теленеделя» продается во всех точках продажи прессы на территории Украины. Рекомендованная цена - 17 грн. 00 коп.

Журнал «Теленеделя» также можно приобрести в нашем интернет-магазине

Не смогли найти журнал в продаже – напишите нам об этом на электронный адрес: info@tv.ua.

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