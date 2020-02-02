Меган Маркл и принц Гарри больше никому ничего не должны

Рано или поздно это должно было случиться: герцоги Сассекские так хотели свободы, что решили сложить с себя официальные обязанности.

С глаз долой - из экспозиции вон

А можно сказать и по-другому: наконец-то Меган добилась своего…

К этому все шло с самого начала их совместной с Гарри жизни - Меган всячески демонстрировала миру, что ее, профессиональную актрису, роль герцогини категорически не устраивает. Она ломала традиции королевского двора, поступая так, как заблагорассудится: позволяла себе вольности в виде интервью на темы личной жизни и посты в соцсетях, одежду не по протоколу (при этом очень дорогую и в основном небританских брендов) и свадьбу не по канонам. Переругалась со всей прислугой и Кейт Миддлтон, тайно родила - не в том госпитале, где положено. Через несколько месяцев после этого отправилась с мужем и сыном в Африку, спустив на поездку приличную сумму из королевской казны. Преспокойно улетела одна на уик-энд в Нью-Йорк, чтобы поддержать подругу Серену Уильямс на теннисном турнире, а отмечать Рождество укатила в Канаду, прихватив с собой Гарри и малыша Арчи (они даже не прервали отпуск, когда узнали, что дедушка - принц Филипп, попал в больницу). И не упускала случая упомянуть в интервью, что устала от усиленного внимания прессы и общественности, хочет жить и дышать полной грудью, а не выживать и мириться с ситуацией.

Едва ли не каждый ее шаг стоил консервативной Елизавете II нервов. Но настоящим ударом для 93-летней королевы стало объявление о том, что Гарри и Меган слагают с себя королевские полномочия, которое те сделали в Instagram. Почему именно таким образом обнародовали важное решение? Инсайдеры утверждают, на то была веская причина. Дескать, принц с женой собирались все сделать официально и как положено - сначала уведомить семью, а потом и весь мир. Но узнали, что репортеры пронюхали об их планах - СМИ вот-вот раструбят об этом. И поспешили их опередить.

Едва ли не одним из первых на событие отреагировал Музей мадам Тюссо: там оперативно исключили из экспозиции британской королевской семьи Меган и Гарри, которые стояли между Елизаветой II и ее супругом принцем Филиппом. Сделали это «до выяснения обстоятельств» - пока не станет понятно, какое место сумасбродной парочке определит королева.

А Букингемский дворец спустя несколько часов после поста в Instagram обнародовал официальное заявление: королевская семья «понимает и принимает решение пары» и займется улаживанием всех вопросов, возникших в связи с этим.

Наглые и безрассудные пиявки

На самом деле королевский двор от сногсшибательной новости был в шоке и, чего уж там греха таить, в ярости: поступок герцогов Сассекских расценили как предательство. Принц Кембриджский Уильям в интервью The Sunday Times признался:

- На протяжении всей нашей жизни я был рядом с моим братом, положив ему руку на плечо. Но больше никогда не смогу его обнять - мы стали совершенно чужими. Мне грустно из-за этого.

Правда, вскоре братья выступили с опровержением - мол, ничего подобного они не говорили, СМИ сознательно хотят натравить их друг на друга. Хотя о том, что отношения между принцами испортились, известно давно. Меган сразу же невзлюбила Кейт Миддлтон за ее кроткий нрав и терпимость к монаршей жизни и настраивала Гарри против брата и его супруги.

Реакция многих британских СМИ, в том числе ведущих, на решение принца и актрисы не настолько политкорректная, как у монаршей родни. Они пишут, что супруги «отталкивали публику так, как это не делали никакие другие члены королевской семьи», что их заявление «наглое и безрассудное», что королева с самого начала шла им на всяческие поступки, однако они это не оценили. Называют «пиявками», а виновной во всем считают, конечно же, Меган, которая хочет вернуться к актерской карьере, светской жизни и тусовкам.

Шантаж в чистом виде

Спустя пять дней после «землетрясения» (для чопорных британцев происходящее выглядит именно так) Елизавета II собрала экстренное совещание с семейством, чтобы решить судьбу Гарри. На нем присутствовали оба внука и их отец - принц Чарльз. Супруг - герцог Эдинбургский - был так зол на Гарри, что не хотел его видеть и ушел до начала совещания.

Королева высказала крайнее недовольство поведением Гарри и Меган (Маркл в этот момент находилась в Канаде и была с семьей на видеосвязи). Но заявила, что давить на них не собирается, поэтому дает согласие на то, что, пока пара будет складывать королевские полномочия, она может жить на две страны - Великобританию и Канаду.

Остальные детали переговоров пока держатся в тайне. Однако инсайдеры утверждают, что Уильям и его отец Чарльз категорически против того, чтобы герцогам Сассекским сохранили титул и предоставляли телохранителей на время их пребывания в Великобритании. Фрогмор-хаус, где они жили, скорее всего, останется в их распоряжении - по крайней мере, когда они будут в Англии. А вот финансовое обеспечение от государства, на которое имеют право только королева, ее супруг, дети, внуки и их половинки, снимается. Впрочем, это как раз то, на чем Гарри и Меган настаивают сами - они хотят быть материально независимы. Могут, конечно, рассчитывать на персональную поддержку принца Чарльза, который, к примеру, ранее спонсировал покупку всех дизайнерских нарядов Меган (выложил за два года почти $1,2 млн). Но вряд ли в сложившихся обстоятельствах тот и дальше захочет тратиться на невестку-раскольницу.

На какие уступки пойдет Букингемский дворец - зависит от королевы. Гарри с женой уже пригрозили: если их не отпустят с миром, дадут американским СМИ разоблачительные интервью о том, какие секреты хранит королевская семья, а также расскажут о царящих там шовинистических настроениях.

Все лучшее - слонам

Как утверждают эксперты, относительно материальной стороны жизни супруги могут не волноваться - у них есть шанс стать одной из самых влиятельных и состоятельных пар в мире. Так считает и бывшая подруга Меган Маркл и по совместительству ее агент (тоже бывший) Джина Нелторп-Коун. Она говорит, что у Меган мертвая хватка, поэтому та всегда добивается своего:

- Я не сомневаюсь, что у Меган и Гарри есть потенциал, чтобы заработать гораздо больше денег, чем они получали как члены королевской семьи. Многие крупнейшие компании захотят, чтобы и Меган, и Гарри были послами бренда: это то, над чем мы с Меган работали до того, как она вышла замуж, и то, чем она больше всего интересовалась.

Прогноз Джины уже начинает сбываться. По слухам, Маркл готовится подписать многомилионный контракт с модным домом Givenchy, который шил для нее свадебное платье. Не последнюю роль в этом сыграло, очевидно, и то, что с его креативным директором Клэр Уэйт Келлер она давно дружит.

Информации о том, что актриса возвращается в кино, пока нет. Зато точно известно, что займется озвучкой мультфильмов - новость уже наделала много шуму. А вернее, то, как Меган Маркл заполучила эту работу: в сеть попало видео, на котором принц Гарри на премьере фильма «Король Лев» буквально навязал сотрудничество со своей супругой президенту компании The Walt Disney. В частности, можно разобрать фразу, что Меган «очень заинтересована в этой работе». Многие считают, что принц опозорился, выпрашивая для жены теплое местечко. Как бы там ни было, контракт у герцогини в кармане. Благодаря ему она планирует улучшить свою репутацию: заработанные на озвучке средства или часть из них будут направлены благотворительной организации «Слоны без границ», защищающей животных от браконьеров.

Минус принц - плюс принцесса?

Приносить прибыль принцу и его благоверной будет и торговая марка Sussex Royal, сертификат о регистрации которой подоспел буквально в конце декабря: под ней они смогут выпускать одежду и журналы, а также проводить благотворительные акции и запускать образовательные программы. По информации газеты Daily Mail, благодаря Sussex Royal чета уже пополнила свой банковский счет на 30 млн фунтов (почти $39 млн). Около $78 тыс. в год Меган Маркл зарабатывала на своем блоге, который вела до замужества. Сущие копейки для нее, но теперь блог однозначно будет стоить в разы дороже. Да что там говорить - даже в качестве спикеров герцоги смогут получать от $300 до $400 тыс. за одно выступление. В общем, бедность им точно не грозит.

Впрочем, что касается «им» - тут у некоторых экспертов возникают сомнения. Они считают, что свобода и образ жизни, к которым привыкла Меган, для воспитанного в строгой консервативной семье принца (даже не смотря на его бурную юность и танцы в пьяном виде голышом на столе) могут оказаться слишком уж чуждой стихией. И тогда в браке возникнут проблемы. А может, и нет…

Кстати, помимо отказа от королевских привилегий младшего внука у Елизаветы II назрела проблема и со страшим: принц Уильям неожиданно потребовал для своей жены титул принцессы. Мотивирует это тем, что за годы супружеской жизни герцогиня Кембриджская сделала неоценимый вклад в формирование положительного образа королевской семьи, снискала уважение общественности, а потому заслужила «повышение». Тем более однажды такое исключение из правил (по закону титул принцессы достается не за заслуги, а по праву рождения) бабушка уже сделала для его мамы - принцессы Дианы. Королева по этому поводу пока молчит. Но у герцогини есть шансы - если королева захочет превознести одну невестку, чтобы напоследок уесть другую…

Текст: Ольга Владимирова

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