MARUV высказалась о разгоревшемся скандале вокруг победы Алины Паш на Нацотборе на "Евровидение-2022"

В этом году Национальный отбор на «Евровидение» традиционно не прошел без скандалов.

12 февраля в эфире телеканала UA:ПЕРШИЙ состоялся финал Национального отбора на «Евровидение-2022» . В нем приняло участие восемь конкурсантов, а победительницей стала певица Алина Паш с песней «Тіні забутих предків».

Но поехать в Турин Алине не судилось. На следующий день после оглашения результатов певицу обвинили в подделке документов. Оказалось, что команда звезды предоставила организаторам липовую справу о ее поездках в оккупированный Крым.

Певица Алина Паш / instagram.com/alinapash

Бороться с нахлынувшей на нее волной хейта Паш оказалась не в силах. Вечером 16 февраля она опубликовала в своем Инстаграм пост и заявила, что отказывается от участия в конкурсе. О дисквалификации певицы заявили и представители НСТУ.

Подобный исход событий вызвал небывалый ажиотаж в социальных сетях. Сотни украинцев, блогеры и знаменитости были в шоке от происходящего. Среди комментаторов оказалась и певица MARUV.

На своей странице в Инстаграм певица опубликовала сториз, в котором заявила, что Нацотбор – это телешоу, а его цель – дать тему для обсуждений. Если бы обошлось без подобных ситуаций, то шоу было бы скучным.

В целом я смотрю на это ровно. Нужно радоваться тому, что есть что обсудить, и есть над чем посокрушаться. Для этого и нужны телешоу, чтобы вызвать у вас яркую эмоцию и бурное обсуждение в обществе. Без этого было бы скучно, - написала MARUV.

Певица MARUV / instagram.com/maruvofficial

Сама MARUV также могла представлять Украину на «Евровидении» в 2019 году. Но на этапе подписания договора с НСТУ певица отказалась от участия в конкурсе. Ей не понравились определенные пункты в документе, которые касались передачи прав на песню.

Напомним,