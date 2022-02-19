MARUV высказалась о разгоревшемся скандале вокруг победы Алины Паш на Нацотборе на "Евровидение-2022"
В этом году Национальный отбор на «Евровидение» традиционно не прошел без скандалов.
Но поехать в Турин Алине не судилось. На следующий день после оглашения результатов певицу обвинили в подделке документов. Оказалось, что команда звезды предоставила организаторам липовую справу о ее поездках в оккупированный Крым.
Бороться с нахлынувшей на нее волной хейта Паш оказалась не в силах. Вечером 16 февраля она опубликовала в своем Инстаграм пост и заявила, что отказывается от участия в конкурсе. О дисквалификации певицы заявили и представители НСТУ.
Подобный исход событий вызвал небывалый ажиотаж в социальных сетях. Сотни украинцев, блогеры и знаменитости были в шоке от происходящего. Среди комментаторов оказалась и певица MARUV.
В целом я смотрю на это ровно. Нужно радоваться тому, что есть что обсудить, и есть над чем посокрушаться. Для этого и нужны телешоу, чтобы вызвать у вас яркую эмоцию и бурное обсуждение в обществе. Без этого было бы скучно, - написала MARUV.
Сама MARUV также могла представлять Украину на «Евровидении» в 2019 году. Но на этапе подписания договора с НСТУ певица отказалась от участия в конкурсе. Ей не понравились определенные пункты в документе, которые касались передачи прав на песню.
Напомним,