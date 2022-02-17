Kalush Orchestra может поехать на Евровидение вместо Alina Pash

17 февраля 2022 16:00 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Kalush Orchestra может поехать на Евровидение вместо Alina Pash
Kalush Orchestra может поехать на Евровидение вместо Alina Pash / Cуспільне

Alina Pash сама приняла решение отказаться от поездки на Евровидение-2022 из-за поддельной справки.

Победительница Нацотбора Алина Паш отказалась ехать на Евровидение-2022, а группа Kalush Orchestra заняла второе место в финале Нацотбора, поэтому Вещатель обратился к коллективу с предложением представить Украину.

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Об этом решении стало известно 17 февраля, в четверг, члены Организационного комитета Нацотбора обратились к  Kalush Orchestra и пока ожидают от коллектива ответа. 

Напомним, что коллектив Kalush Orchestra занял второе место в финале и получил 14 баллов, именно этой группе украинцы отдали максимум своих голосов (8, однако жюри оценили их всего на 6 баллов.  После завершения конкурса Kalush Orchestra обвинили украинского вещателя в фальсификации голосования. 

Напомним,

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