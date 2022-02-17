Kalush Orchestra может поехать на Евровидение вместо Alina Pash

Alina Pash сама приняла решение отказаться от поездки на Евровидение-2022 из-за поддельной справки.

Победительница Нацотбора Алина Паш отказалась ехать на Евровидение-2022, а группа Kalush Orchestra заняла второе место в финале Нацотбора, поэтому Вещатель обратился к коллективу с предложением представить Украину.

Об этом решении стало известно 17 февраля, в четверг, члены Организационного комитета Нацотбора обратились к Kalush Orchestra и пока ожидают от коллектива ответа.

Напомним, что коллектив Kalush Orchestra занял второе место в финале и получил 14 баллов, именно этой группе украинцы отдали максимум своих голосов (8, однако жюри оценили их всего на 6 баллов. После завершения конкурса Kalush Orchestra обвинили украинского вещателя в фальсификации голосования.

Напомним,