Евровидение-2022: стало известно, кто будет представлять Украину на конкурсе

13 февраля 2022 13:00 Туренко Андрей
Евровидение-2022: стало известно, кто будет представлять Украину на конкурсе
Евровидение-2022: стало известно, кто будет представлять Украину на конкурсе
instagram.com/yurasolodzhuk

12 февраля в Киеве состоялся финал Национального отбора на «Евровидение-2022».

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Сегодня стало известно, кто будет представлять Украину на «Евровидении-2022» в Турине. На сцене во время финала выступили восемь участников, которые порадовали зрителей обновленными, яркими номерами и образами: Cloudless, Michael Soul, Our Atlantic, Barleben, Kalush Orchestra, Roxolana, Wellboy и Alina Pash.

После выступления всех участников были открыты линии для голосования и у зрителей была возможность поддержать своего фаворита. В конце вечера были оглашены результаты голосования жюри и зрителей.

Таким образом, в мае в Турине на «Евровидении-2022» Украину будет представлять Alina Pash.

Певица Alina Pash / instagram.com/alinapash
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Полуфиналы песенного конкурса «Евровидение-2022» в Турине пройдут 10 и 12 мая, а финал – 16 мая. В конкурсе будет участвовать 41 страна.

Напомним,

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