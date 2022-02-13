Евровидение-2022: стало известно, кто будет представлять Украину на конкурсе
13 февраля 2022 13:00
Евровидение-2022: стало известно, кто будет представлять Украину на конкурсе
instagram.com/yurasolodzhuk
12 февраля в Киеве состоялся финал Национального отбора на «Евровидение-2022».
«Евровидении-2022» в Турине. На сцене во время финала выступили восемь участников, которые порадовали зрителей обновленными, яркими номерами и образами: Cloudless, Michael Soul, Our Atlantic, Barleben, Kalush Orchestra, Roxolana, Wellboy и Alina Pash.
После выступления всех участников были открыты линии для голосования и у зрителей была возможность поддержать своего фаворита. В конце вечера были оглашены результаты голосования жюри и зрителей.
Таким образом, в мае в Турине на «Евровидении-2022» Украину будет представлять Alina Pash.
Певица Alina Pash / instagram.com/alinapash
Напомним,