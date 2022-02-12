Евровидение-2022: стало известно, почему Андрей Данилко отказался от роли судьи Нацотбора
12 февраля – важная дата для украинского шоу-бизнеса.
На прошлой неделе продюсерами были оглашены имена судей Национального отбора. Ими стали певицы Тина Кароль и Джамала, а также член правления Общественного – Ярослав Лодыгин.
Поклонники «Евровидения» очень надеялись увидеть в кресле судьи Андрея Данилко. Но сам артист в 2022 году был вынужден отказаться от этой роли. Известна и причина такого решения.
Я понял, что в нашей стране позиция судьи национального отбора примерно такого же общественного веса, как кресло президента или премьер-министра. Да, в определенный период это очень ответственная миссия, - делится своими эмоциями член правления Общественного.
Напомним,