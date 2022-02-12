Евровидение-2022: стало известно, почему Андрей Данилко отказался от роли судьи Нацотбора

12 февраля 2022 12:00 Туренко Андрей
Евровидение-2022: стало известно, почему Андрей Данилко отказался от роли судьи Нацотбора
Евровидение-2022
instagram.com/eurovision

12 февраля – важная дата для украинского шоу-бизнеса.

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В этот день в 18:30 в эфире канала UA:ПЕРШИЙ состоится финал Национального отбора на песенный конкурс «Евровидение-2022». На сцене выступит 8 конкурсантов.

На прошлой неделе продюсерами были оглашены имена судей Национального отбора. Ими стали певицы Тина Кароль и Джамала, а также член правления Общественного – Ярослав Лодыгин.

Поклонники «Евровидения» очень надеялись увидеть в кресле судьи Андрея Данилко. Но сам артист в 2022 году был вынужден отказаться от этой роли. Известна и причина такого решения.

Андрей Данилко в образе Верки Сердючки / instagram.com/v_serduchka

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В эфире программы «Ранок з Україною» на канале «Украина» Ярослав Лодыгин сообщил, что на 12 февраля Андрей Михайлович имеет другие планы.

Я понял, что в нашей стране позиция судьи национального отбора примерно такого же общественного веса, как кресло президента или премьер-министра. Да, в определенный период это очень ответственная миссия, - делится своими эмоциями член правления Общественного.

Напомним,

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