Евровидение-2022. Национальный отбор финал: смотреть онлайн (эфир от 12.02.2022)
В субботу, 12 февраля, в Киеве состоялся финал Национального отбора на Евровидение-2022.
1. Cloudless
2. Michael Soul
3. Our Atlantic
4. Barleben
5. Kalush Orchestra
6. Roxolana
7. Wellboy
8. Alina Pash
Ведущим Нацотбора на «Евровидение-2022» в этом году стали Маша Ефросинина – ведущая главной сцены, и Тимур Мирошниченко – ведущий грин-рума, а судейские кресла заняли Джамала, Тина Кароль и Ярослав Лодыгин.
А вот звездными гостями, которые выступят сегодня на сцене Нацотбора, станут Джамала, Тина Кароль, группа Go_A, а также представители Украины на Детском Евровидении Дарина Красновецкая, София Иванько, Александр Балабанов и Елена Усенко.
Кто из артистов будет представлять Украину на «Евровидении-2022» в мае в Турине, станет известно уже сегодня!