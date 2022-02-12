Евровидение-2022. Национальный отбор финал: смотреть онлайн (эфир от 12.02.2022)

12 февраля 2022 18:30 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Евровидение-2022. Национальный отбор финал: смотреть онлайн (эфир от 12.02.2022)
Евровидение-2022. Национальный отбор финал: смотреть онлайн (эфир от 12.02.2022)
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В субботу, 12 февраля, в Киеве состоялся финал Национального отбора на Евровидение-2022.

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По результатам двух полуфиналов, участниками финала Нацотбора стали:

1. Cloudless
2. Michael Soul
3. Our Atlantic
4. Barleben
5. Kalush Orchestra
6. Roxolana
7. Wellboy
8. Alina Pash

Ведущим Нацотбора на «Евровидение-2022» в этом году стали Маша Ефросинина – ведущая главной сцены, и Тимур Мирошниченко – ведущий грин-рума, а судейские кресла заняли Джамала, Тина Кароль и Ярослав Лодыгин.

А вот звездными гостями, которые выступят сегодня на сцене Нацотбора, станут Джамала, Тина Кароль, группа Go_A, а также представители Украины на Детском Евровидении Дарина Красновецкая, София Иванько, Александр Балабанов и Елена Усенко.

Кто из артистов будет представлять Украину на «Евровидении-2022» в мае в Турине, станет известно уже сегодня!

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