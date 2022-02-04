Нацотбор на Евровидение-2022: где и когда смотреть

Нацотбор на Евровидение-2022: где и когда смотреть

В 2022 году Нацотбор на Евровидение переехал на другой канал, а вместо трех эфиров нас ожидает всего один.

Финал Национального отбора на конкурс Евровидение 2022 года состоится на Общественном 12 февраля. Об этом уже заявила пресс-служба канала.

Отметим, что несколько лет до этого организацией отбора занимался канал СТБ, а сам отбор начинался с двух полуфиналов и длился три недели. В этом году Общественный вещатель ввел ряд нововведений, основное из них — сокращение отбора всего до одного эфира.

Как и прежде, итоговая оценка конкурсантов будет состоять из совокупности оценок зрителей (голосования после прямого эфира) и откликов судей.

Посмотреть отбор все желающие смогут на канале UA: первый в 19:00 в субботу, 12 февраля. Кроме того, уже в продажу поступили билеты на эфир для украинцев, которые хотят послушать песни конкурсантов вживую.

Напомним,