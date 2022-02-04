Нацотбор на Евровидение-2022: где и когда смотреть
В 2022 году Нацотбор на Евровидение переехал на другой канал, а вместо трех эфиров нас ожидает всего один.
Отметим, что несколько лет до этого организацией отбора занимался канал СТБ, а сам отбор начинался с двух полуфиналов и длился три недели. В этом году Общественный вещатель ввел ряд нововведений, основное из них — сокращение отбора всего до одного эфира.
Как и прежде, итоговая оценка конкурсантов будет состоять из совокупности оценок зрителей (голосования после прямого эфира) и откликов судей.
Напомним,